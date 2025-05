Roblox permet de vendre des produits physiques : un nouveau business ?

Roblox, célèbre plateforme de jeux vidéo collaboratifs, autorise désormais ses créateurs à vendre des objets physiques. Vous pouvez donc acheter un sweat à capuche ou encore un maquillage directement depuis leurs expériences virtuelles. Il suffit d’être éligible et d’activer la fonctionnalité adéquate.

Bien entendu, cette idée n’est pas tout à fait nouvelle.Vers mi-2024 déjà, Roblox avait amorcé des tests en intégrant des ventes physiques dans des expériences de marque.

Puis, en septembre dernier, la plateforme annonçait un partenariat stratégique avec Shopify pour permettre aux créateurs de commercialiser des articles physiques depuis leurs univers virtuels.

Après une phase de bêta fermée, cette fonctionnalité est désormais accessible à toutes les marques et créateurs éligibles.

Et bien dans un premier temps, notez que cette option d’achat sera réservée aux utilisateurs résidant aux États-Unis âgés de 13 ans et plus. Roblox indique toutefois son intention d’élargir l’offre à d’autres marchés et de collaborer avec de nouveaux partenaires.

La fonctionnalité est accessible depuis un ordinateur (PC ou Mac), ainsi que sur les smartphones et tablettes Android ou iOS. Le paiement et la validation de vos commandes se feront via l’une des plateformes partenaires de Roblox, en toute sécurité.

Par exemple, si la commande est gérée par Amazon, il faudra se connecter à un compte Amazon. Cela peut être le vôtre, celui d’un parent ou d’un tuteur légal. Ensuite, vous devez l’associer temporairement à votre compte Roblox pour finaliser la transaction.

En cas de difficulté pour finaliser un achat, vous pouvez directement contacter le vendeur via les coordonnées indiquées dans sa boutique virtuelle.

Pour ce qui est des conditions de livraison, y compris les frais et les délais, elles varient selon le vendeur. Toutes ces informations seront communiquées au moment de la confirmation de commande.

Les avantages de la plateforme de vente en ligne de Roblox

Pour les marques, ces API Commerce représentent une opportunité inédite de toucher leur public d’une manière innovante.

La marque Fenty Beauty, par exemple, inaugurera une expérience d’achat exclusive sur Roblox. Elle commercialisera une édition limitée de son célèbre gloss Gloss Bomb, baptisée « Grape Splash ».

Les créateurs et marques éligibles peuvent également associer un produit physique à un article numérique. Un utilisateur pourrait donc acheter un sweat à capuche… et recevoir en bonus la version identique pour habiller son avatar dans l’univers Roblox.

Autre avantage. Roblox a lancé le programme AMP (Approved Merchants Program), destiné à certifier les produits officiels proposés via sa plateforme.

Les articles labellisés seront reconnaissables grâce à un badge d’authenticité. Ils seront accompagnés d’un code unique permettant d’obtenir un objet numérique exclusif, lié à la propriété intellectuelle du produit concerné.

Le but de Roblox, comme il l’a expliqué dans un billet de blog, est de rendre le shopping de demain plus social, plus immersif, et bien plus interactif que le e-commerce traditionnel.

Et je dois dire que le résultat est assez concluant. Le studio Twin Atlas, l’un des premiers à avoir expérimenté les API de commerce, a déjà généré des revenus à six chiffres dès les premières semaines.

D’après Roblox, près de 90 % de leurs ventes physiques ont été réalisées directement depuis l’environnement de jeu.

Alors, qu’est-ce que vous en pensez ? À vous la parole dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.