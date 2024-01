Comment offrir un suivi de la livraison à vos clients ?

Le suivi de la livraison est une fonctionnalité essentielle pour la satisfaction client et le succès des entreprises. Il inclut la fourniture d’informations précises à chaque étape d’expédition, améliorant l’expérience post-achat et permettant une surveillance en temps réel.

La concurrence dans le secteur du commerce en ligne devient de plus en plus intense avec les exigences croissantes des consommateurs en matière de performance. Elle contraint les entreprises à traiter rapidement les commandes et à expédier les colis aux moindres frais. La satisfaction des acheteurs est aujourd’hui plus importante que jamais pour assurer la croissance et le succès d’une activité commerciale. Dans ce contexte, les notifications en temps réel avec un numéro de suivi de la livraison sont également considérées comme des éléments indispensables.

L’importance du suivi de la livraison pour les entreprises et les clients

Dans le paysage numérique en constante évolution, les entreprises doivent sans cesse faire face à de nombreux défis pour assurer la satisfaction de leurs consommateurs. Elles ont notamment intérêt à se préparer à tous les scénarios envisageables pour anticiper les éventuelles difficultés et les contourner intelligemment.

En matière d’expédition des commandes, par exemple, les problèmes d’acheminement des colis conduisent souvent à des expériences clients négatives. De plus, ils entraînent généralement des coûts de transport supplémentaires et du stress pour le personnel. L’absence d’informations pertinentes concernant la commande peut inciter les équipes de support à envoyer un autre produit pour apaiser le consommateur frustré. Or, il n’est pas rare que les marchandises se trouvent bloquées en transit.

Les entreprises ont ainsi tout à gagner à fournir des renseignements détaillés concernant le suivi de la livraison. De cette manière, elles permettent à leurs clients de connaître précisément l’état de leur commande à différents moments du processus d’expédition. Elles améliorent leur expérience post-achat et réduisent l’anxiété liée à cette opération. De la même manière, le risque de perte de colis ou de vol est évité. Tels sont les utilités des informations détaillées sur la situation de chaque envoi.

Le fonctionnement d’un système de suivi de la livraison

Un système de suivi de la livraison est crucial pour maintenir l’organisation et l’efficacité des entreprises, quelle que soit leur taille. Il centralise toutes les données des commandes. De même, il fournit des mises jour lorsque les colis sont scannés dans les installations du transporteur. Celles-ci informent les vendeurs et les acheteurs du statut de l’expédition, des retards éventuels ou des envois bloqués. Elles sont rendues possibles grâce à l’utilisation d’identifiants uniques tels que des codes-barres ou des QR codes, facilitant le suivi.

De cette manière, les chauffeurs sont en mesure de scanner les articles et de fournir automatiquement des mises à jour sur la location. Ils ne sont plus obligés de saisir manuellement ces renseignements. Ainsi, le système permet une surveillance précise et en temps réel, améliorant la ponctualité des informations jusqu’à la destination finale. L’utilisation de cette technologie est devenue indispensable avec l’évolution actuelle de la chaîne d’approvisionnement.

Les étapes du processus du côté du transporteur

Le processus de suivi de la livraison du côté du transporteur est une opération particulièrement pertinente grâce à l’usage combiné de logiciels et de matériels. Dès que le colis quitte le magasin, l’entrepôt ou le centre de distribution, le système du transporteur enregistre les informations de l’expéditeur et du destinataire.

Chaque article reçoit alors automatiquement un code-barres ou un QR code. Ainsi, les coursiers peuvent le scanner à plusieurs reprises tout au long du trajet, de la collecte à l’arrivée de l’article au récepteur. Le but est de mettre à jour le statut de l’envoi à chaque étape de l’acheminement. Ce processus automatisé élimine les tâches répétitives et inutiles, assurant une efficacité maximale et offrant une expérience client optimale.

Les caractéristiques clés d’un système de suivi de livraison efficace

Un système de surveillance des commandes efficace, comme Aftership, doit inclure :

des portails de suivi en ligne ;

des notifications en temps réel par SMS et par e-mail ;

; des intégrations automatisées.

Dans cette optique, les pages de contrôle personnalisées jouent un rôle crucial dans la création d’une expérience client sans friction. Elles permettent également de proposer des recommandations de produits. De même, elles rendent possible l’affichage des suggestions dans les notifications sur le statut de livraison. De cette manière, elles renforcent la connexion avec les consommateurs, répondant à leurs exigences en matière d’expérience omnicanal fluide. Ce critère revêt une importance particulièrement élevée dans le secteur du commerce en ligne hautement compétitif. Le suivi des commandes devient alors un outil stratégique. Il permet de stimuler les achats répétés et augmenter la valeur à vie du client. Il est bien plus qu’une simple fonctionnalité de base.