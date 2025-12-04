Test Metroid Prime 4 : que pense la presse du banger de la Switch 2 ?

Après des années de teasing et de rumeurs, on peut enfin passer au test de Metroid Prime 4: Beyond. La chasseuse de primes Samus Aran reprend du service. C’est sur la Nintendo Switch 2 que le jeu déploie ses muscles.

Huit ans après son annonce officielle et 18 ans après le dernier épisode sur Wii, Metroid Prime 4: Beyond devait porter le poids d’une saga culte. La trilogie originale avait redéfini le FPS Nintendo avec exploration, énigmes, combats et univers immersif. Dans ce test de Metroid Prime 4, la presse souligne que Retro Studios reste fidèle aux fondamentaux tout en proposant une planète inédite, Viewros.

Gameplay et hub central : le test complet de Metroid Prime 4

Samus arrive sans pouvoirs, après une mission qui tourne mal. Il doit récupérer cinq clés pour activer un téléporteur et découvrir le mystère des Lamorn. Ce dernier est un peuple ancien qui rappelle les Chozo. Accessible aux nouveaux venus et savoureux pour les fans, le jeu met en avant Sylux et quelques compagnons bien doublés. Ils apportent une vraie profondeur narrative, même si leur impact sur le gameplay reste limité.

Le cœur du gameplay ne surprend pas, mais il fonctionne parfaitement. Chaque donjon mêle exploration, combats et acquisition de pouvoirs indispensables. Entre les donjons, la Vallée Del Sol sert de hub central. La moto Vai-O-La enrichit la progression et la sensation de vitesse. Pourtant, elle souligne la vacuité relative de la zone.

Les combats impressionnent également par leur tension et la nécessité d’adapter ses armes aux ennemis. Les boss, peu nombreux mais très travaillés, sont parmi les meilleurs moments du jeu. La sauvegarde manuelle renforce la tension mais peut frustrer certains joueurs. Le test de Metroid Prime 4 note également que la boucle exploration-action fonctionne très bien. Cela malgré quelques pouvoirs sous-exploités.

Une presse divisée mais séduite

Les critiques reflètent un avis partagé. En effet, les notes vont de 6/10 à 10/10, confirmant que tout le monde ne vivra pas l’expérience de la même façon. Certains parlent d’un show et effroi. D’autres restent plus mitigés.

The Metroid series is an iconic one, filled with mane awesome characters, locations, music, and more.



Here’s to Metroid Prime 4: Beyond adding to the franchise! pic.twitter.com/MW78AeQ9mO — Paul Gale (@PaulGaleNetwork) December 4, 2025

Il est évident que Retro Studios évite la catastrophe. Toutefois Metroid Prime 4 Beyond n’est peut-être pas le GOTY 2025, malgré des fulgurances évidentes. Comme le souligne rifraff, le jeu peut s’élever très haut dans l’estime puis retomber rapidement. Comme une boule morphing lancée dans un escalier un jour de pluie.

Côté technique, la Switch 2 brille. Mode docké 4K/60 fps, ou 1080p/120 fps pour la fluidité maximale, effets lumineux et lisibilité au top. Le mode souris, intégré, offre une précision surprenante même depuis un canapé. L’ambiance sonore et visuelle, le design de Viewros et les variations météorologiques créent une immersion rare sur console.

Le verdict alors ? Le test de Metroid Prime 4 confirme un retour réussi. Techniquement impressionnant et narrativement solide, avec quelques zones d’ombre. Ce n’est pas parfait, mais c’est un argument majeur pour la Switch 2 en 2025. Samus Aran, encore une fois, montre qu’elle reste la patronne.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.