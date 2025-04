Une séance de cryothérapie vire au cauchemar : une femme décède

Lundi soir, dans une salle de sport du centre-est de Paris, une séance de cryothérapie a viré à la tragédie. Une femme de 29 ans, employée de l’établissement On Air, a perdu la vie après une fuite d’azote issue d’une machine de cryothérapie.

Une autre femme, âgée de 34 ans, a été retrouvée en arrêt cardiaque et reste hospitalisée en soins intensifs. L’incident s’est déroulé brutalement, sans signe avant-coureur pour les victimes.

Les secours ont découvert les deux femmes inconscientes à leur arrivée, alors que trois personnes tentaient déjà de les ranimer. Ces dernières ont également été transportées à l’hôpital par précaution, tandis qu’environ 150 clients ont été évacués du bâtiment.

Un gaz invisible aux effets dévastateurs

La cryothérapie, souvent perçue comme une technique de récupération à la mode, utilise de l’azote liquide réfrigéré pour exposer brièvement le corps à des températures extrêmes. Dans certains appareils, ces températures peuvent descendre jusqu’à -100 degrés Celsius. Si l’azote liquide est manipulé correctement, les risques sont maîtrisés. Mais sous forme gazeuse, ce gaz devient un ennemi silencieux.

L’azote n’a ni couleur ni odeur. S’il s’échappe dans une pièce mal ventilée, il peut remplacer l’oxygène sans alerte visible. L’Association européenne des gaz industriels (EIGA) a déjà mis en garde contre les appareils mal entretenus ou conçus sans dispositifs de sécurité adaptés. Dans des conditions extrêmes, l’asphyxie peut survenir en quelques secondes.

Selon les premiers éléments de l’enquête, la machine de cryothérapie aurait été réparée quelques heures avant le drame. Les enquêteurs cherchent désormais à savoir si cette intervention pourrait être à l’origine du dysfonctionnement mortel. « Une autopsie et des analyses toxicologiques seront réalisées afin de déterminer la cause précise du décès », a précisé un porte-parole du parquet de Paris.

L’appareil incriminé, bien que courant dans les établissements de sport et bien-être, sera soumis à une expertise technique approfondie. En attendant, l’établissement concerné reste fermé et l’enquête suit son cours.

Des précédents inquiétants dans le monde

Les accidents liés à la cryothérapie sont rares mais pas inédits. En 2015, un employé d’un spa à Las Vegas est décédé par asphyxie après s’être retrouvé piégé dans une chambre de cryothérapie. L’affaire avait déjà soulevé des questions sur les conditions de sécurité entourant ces dispositifs.

Alors que la cryothérapie séduit de plus en plus d’adeptes pour ses bienfaits supposés, ce drame rappelle que la technologie n’est jamais sans risque. À Paris, une séance censée faire du bien a débouché sur l’irréparable. Une enquête devra désormais établir les responsabilités et prévenir de nouvelles tragédies.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.