Vidéo : ce robot cannibale s’auto-améliore en dévorant ses congénères

Un robot modulaire conçu par Columbia est capable de s’assembler, se réparer, et s’optimiser… en absorbant d’autres robots. Une innovation spectaculaire qui rappelle les logiques du vivant et pourrait bouleverser l’idée même d’autonomie robotique…

Si vous pensiez que les robots allaient se contenter d’exécuter des ordres, vous aviez tort. Certains commencent à évoluer, à changer de forme, à s’adapter.

Voire même à se nourrir de leurs congénères pour se renforcer. Vous avez bien lu. Créé par le laboratoire de robotique de Columbia University, le Truss Link est un robot modulaire, auto-réparateur et cannibale.

Il est capable de croître, de s’adapter à son environnement et d’améliorer ses performances physiques… en absorbant d’autres robots. Oui, c’est filmé. Et oui, c’est bluffant.

Truss Link : un Lego robotique intelligent

À première vue, rien d’impressionnant : une simple tige métallique de 28 cm, 280 g, extensible jusqu’à 43 cm.

Mais chaque Truss Link est un module actif : il peut ramper, se contracter, se connecter magnétiquement à d’autres, et surtout coopérer.

Six de ces modules suffisent à créer une structure complexe. Un robot complet, capable de s’adapter à sa tâche.

En fonction de la configuration choisie, les modules s’assemblent en ligne droite, en triangle, ou en tétraèdre articulé. À chaque forme, ses fonctions.

Comme l’explique Philippe Martin Wyder de Columbia Engineering, « Une vraie autonomie, c’est aussi pouvoir se réparer et s’adapter seul ».

Copier la méthode du vivant

Le Truss Link reproduit les processus d’évolution du vivant. Dans la nature, 20 acides aminés suffisent à former des milliers de protéines.

Ici, chaque module agit comme un « acide robotique » : combiné aux autres, il permet de construire, transformer, réparer.

Besoin d’un support ? Un module devient une canne de marche, augmentant la vitesse du robot de 66 % sur une pente.

Batterie faible ? Le module est éjecté et remplacé. Autrement dit : les robots apprennent à s’auto-optimiser, comme le ferait un organisme vivant.

Il y a quelques semaines, nous avions d’ailleurs découvert le premier robot humanoïde capable de changer sa batterie tout seul pour travailler sans interruption.

C’est ce que Wyder appelle le « métabolisme robotique » : un cycle d’absorption, d’adaptation, d’amélioration.

Robots are learning to eat other robots to become bigger and stronger with funding from DARPA.



Researchers from Columbia University's Creative Machines Lab built a functioning system with modular robots called Truss Links that devour each other for strength. Each Truss Link is a… pic.twitter.com/D2uiyBZzOj — Mike Kalil (@mikekalilmfg) July 27, 2025

Une vidéo bluffante (et un peu inquiétante)

La séquence publiée par les chercheurs donne le ton : six modules rampent l’un vers l’autre, fusionnent, se transforment. Le robot prend forme, puis se jette d’un rebord, utilise sa « queue » comme levier, et se replie en une structure tétraédrique mobile.

Et ce n’est pas tout : dans une autre scène, le robot utilise un module comme « bras » pour tirer un congénère vers le haut.

Une forme de coopération cannibale, à la frontière entre entraide et absorption. Ce ballet mécanique inquiète et fascine. Quelque chose change : les robots deviennent des corps.

Ce n’est qu’un début…

Pour l’instant, les Truss Links sont encore téléopérés. Mais l’objectif est clair : créer des modules dotés de capteurs, de prise de décision locale, et de mécanismes d’auto-assemblage autonome.

Demain, ces robots pourraient former des écosystèmes modulaires intelligents, capables d’évoluer seuls. Un bras cassé ? On le remplace. Besoin de grimper ? On ajoute un appui.

Le rêve : une colonie de robots autonomes, capables d’intervenir en zone sinistrée… ou de construire une base sur Mars.

Ce robot « cannibale » apprend à s’adapter, à grandir, à survivre. Ce n’est plus un outil, c’est une entité en mutation, un corps technique évolutif.

Entre biologie et mécanique, les frontières se brouillent. Et si demain, les robots ne demandaient plus l’autorisation pour évoluer ?

Et vous, qu’en pensez-vous ? Cette vidéo nous offre-t-elle un aperçu du futur de la robotique ? Partagez votre avis en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.