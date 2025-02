Rover sur Mars : des plages anciennes découvertes

Aride, hostile, balayée par des tempêtes de poussière… Mars ne semble pas être le lieu idéal pour la vie. Pourtant, de nouvelles découvertes bouleversantes révèlent qu’elle aurait abrité un immense océan, bordé de plages sculptées par les vagues. Oui, vous avez bien lu : des rivages martiens qui rappellent ceux de la Terre !

Et ce n’est pas tout. Ces paysages perdus pourraient bien avoir offert un refuge à la vie, il y a des milliards d’années. Cette révélation pourrait bouleverser notre compréhension de la planète rouge… et peut-être même remettre en question nos propres origines.

Depuis mai 2021, le rover chinois Zhurong arpente la surface martienne en quête de nouvelles découvertes. Et il vient de frapper fort. En analysant les sols d’une vaste plaine baptisée Utopia Planitia, les chercheurs ont mis en évidence des formations géologiques évoquant… une plage ! Oui, une véritable étendue de sable sculptée par le vent et les vagues.

Benjamin Cardenas, professeur adjoint de géologie à Penn State et co-auteur de l’étude, ne cache pas son enthousiasme : « Nous avons trouvé des preuves de la présence de vent, de vagues et d’une absence de pénurie de sable : une véritable plage de vacances. » Une déclaration qui enflamme l’imagination et relance le débat sur l’existence passée d’un gigantesque océan martien.

Mars, une planète autrefois couverte d’eau ?

L’idée que Mars ait été recouverte d’eau n’est pas nouvelle. Mais cette découverte apporte une preuve inédite et renforce la théorie selon laquelle un immense océan aurait dominé son hémisphère nord. Ce dernier aurait été semblable aux mers terrestres et aurait offert un environnement propice à la vie microbienne.

Michael Manga, géophysicien à l’Université de Californie à Berkeley et co-auteur de l’étude, partage cet enthousiasme : « Ce qui m’a le plus enthousiasmé, c’était la possibilité de regarder sous la surface, à un endroit où nous pensons qu’il aurait pu y avoir un océan et de voir ce que nous pensons être des dépôts de plage. »

Une avancée dans la quête de la vie extraterrestre

Ces formations rocheuses ressemblent étrangement aux plages de notre planète, ce qui intrigue encore plus les chercheurs. L’eau, élément essentiel à l’apparition de la vie, aurait donc baigné ces rivages martiens. Une perspective fascinante, d’autant plus que sur Terre, les plus anciennes traces de vie sont issues d’interfaces entre océans et terres émergées.

Alors, Mars aurait-elle réellement abrité une forme de vie dans un passé lointain ? Les indices s’accumulent et poussent les scientifiques à redoubler d’efforts pour percer ce mystère. Une chose est sûre : la planète rouge n’a pas encore livré tous ses secrets… et les prochaines explorations pourraient bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir !

