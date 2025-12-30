Vidéo : il entraîne un robot humanoïde… et se prend un kick dans les bijoux de famille

Une vidéo virale prouve que former un robot humanoïde peut vraiment faire mal. Avoir la technique ne suffit pas pour dompter la mécanique.

Les robots humanoïdes impressionnent de plus en plus. Impossible de nier cela. Ils courent, dansent et bientôt, qui sait, feront du parkour mieux que nous. Parmi eux, le G1 d’Unitree attire toutes les attentions.

Mis sur le marché début 2025 pour environ 13 000 dollars, ce robot chinois vise les universités, instituts de recherche et entreprises spécialisées en R&D. Mais apprendre à ces machines exige une vigilance extrême. Vous verrez dans la vidéo qu’il n’est pas facile qu’il en a l’air de travailler avec un humanoïde.

Un coup d’humanoïde qui fait mal, la vidéo le prouve

Comme vous avez dans la vidéo ci-dessus, le téléopérateur de l’humanoïde G1 pratique une série de mouvements d’arts martiaux dans un espace restreint. Le robot, fidèle à ses instructions, reproduit chaque coup de pied et chaque rotation avec une précision étonnante. Jusqu’ici, tout va bien.

Sauf qu’au moment où le téléopérateur tente un grand coup de pied, le robot fait exactement la même chose mais sur lui. Directement dans les bijoux de famille. Le pauvre humain s’effondre en criant, et le robot tombe également, comme si la douleur pouvait se transmettre par imitation.

Cette mésaventure rappelle que, malgré leurs prouesses, ces machines restent des miroirs des gestes humains. Et que la robotique, même dans le cadre d’une recherche sérieuse, n’est pas dépourvue de risques parfois très concrets.

Futur prometteur, mais prudence recommandée

Unitree n’en est pas à son coup d’essai. Le G1, dévoilé en 2024, représente une avancée notable dans la robotique humanoïde. Capable d’exécuter des mouvements complexes, il ouvre la voie à des applications dans la R&D et l’enseignement.

Le G1 d’Unitree est formé en partie par téléopération. C’est-à-dire qu’un humain porte une combinaison de capture de mouvement ou utilise des manettes pour exécuter certains gestes.

Le robot reproduit alors ces mouvements en temps réel. Les données collectées alimentent des algorithmes d’apprentissage par imitation et par renforcement. Elles permettent au robot de fluidifier ses gestes.

En fin de compte, cette vidéo drôle mais douloureuse de l’humanoïde illustre bien un paradoxe. Plus les robots deviennent performants, plus il faut les traiter avec prudence. La sécurité reste primordiale.

