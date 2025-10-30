Après AWS, Microsoft Azure en panne : XBox et 365 sont down

Le scénario que tout le monde redoutait avait eu lieu. Microsoft Azure était tombé en panne, et une partie d’Internet s’était retrouvée silencieuse. Les utilisateurs ont galéré pendant un bon moment.

Une semaine. C’est le temps qu’il aura fallu pour que l’histoire se répète. Après la panne massive d’AWS qui avait secoué Internet, c’est Microsoft qui flanche à son tour. Azure, le cœur battant du cloud maison, a connu une panne majeure qui a mis des milliers de services à genoux. Ainsi, Xbox est down, Microsoft 365 est inaccessible pour certains, Minecraft est KO. Et même des entreprises, des banques et des compagnies aériennes impactées.

Microsoft Azure en panne : un rappel brutal de l’importance du cloud

Depuis quelques années, Azure est l’un des piliers invisibles du web moderne. C’est lui qui fait tourner des outils que tout le monde utilise sans forcément le savoir . Parmi ceux-ci, la messagerie pro, la visioconférence, les jeux en ligne, les sites d’entreprises ou encore les bases de données.

Alors, quand Azure tombe en panne, c’est tout un morceau d’Internet qui devient en crise. C’est évident non ? Cette panne de Microsoft Azure n’est donc pas passée inaperçue. Car les services Microsoft ont commencé à ralentir, puis à afficher des erreurs et des temps d’attente interminables.

Xbox Live, Microsoft 365, Minecraft, mais aussi des services plus techniques comme Azure SQL Database ou Azure Active Directory B2C sont aussi touchés. Ironie du timing, Microsoft dévoilait ses résultats financiers au même moment. Son site officiel ralentissait lui aussi.

Le souci c’est que la panne ne s’est pas limitée aux services Microsoft. Des entreprises comme Capital One, Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Starbucks ou encore Costco ont également subi des interruptions. Certaines compagnies aériennes ont même dû demander aux voyageurs de se présenter directement au comptoir pour obtenir leur carte d’embarquement.

Alors, qu’est-ce qui s’est réellement passé ?

D’après Microsoft, cette panne serait liée à « une modification de configuration involontaire » combinée à un problème DNS. C’est-à-dire probablement une mauvaise ligne dans les réglages.

Selon les informations publiées sur la page d’état Azure, le problème aurait débuté vers 16 h 00 UTC. Les équipes se sont activées pour rétablir progressivement les services. Evidemment, Microsoft n’a pas laissé la galère durer.

We’re investigating reports of issues accessing Microsoft 365 services and the Microsoft 365 admin center. More details can be found in the Service Health Dashboard under MO1181369. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) October 29, 2025

L’entreprise a indiqué que la disponibilité du service Azure Front Door a dépassé les 98 %. Cela signifie que la plupart des services commencent à revenir à la normale. Toutefois, elle vise un rétablissement complet au plus tôt le 30 octobre.

All Xbox Services have recovered to their pre-incident state. Thank you for your patience while we addressed this issue. October 29, 2025

Du côté de Xbox, le support a annoncé que les services multijoueur avaient été rétablis. Pourtant, certains joueurs ont dû redémarrer leur console pour se reconnecter correctement. Pendant ce temps, Microsoft 365 indiquait encore enquêter sur des « problèmes d’accès » et continuait à rerouter du trafic pour soulager les serveurs. Bref, ça se remet en place.

