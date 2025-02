Bill Gates dévoile la phrase ultime à sortir en entretien d’embauche

Qui mieux que Bill Gates pour donner des conseils sur la carrière ? Co-fondateur de Microsoft en 1975, il a révolutionné l’informatique et continue d’inspirer grâce à sa vision et ses conseils avisés.

La valeur de sa fortune est estimée à 162 milliards de dollars. Il se classe sixième au classement Bloomberg des plus grandes fortunes mondiales. C’est assez suffisant pour illustrer son succès non ? Alors voici ces astuces !

Les conseils de Bill Gates pour briller en entretien d’embauche

Bill Gates est un entrepreneur hors pair. Visionnaire dans l’âme, il a toujours su anticiper les évolutions du marché.

« J’aime réfléchir à la manière dont nous pouvons anticiper l’avenir », confie-t-il. Une philosophie qui a façonné le succès de Microsoft et qui continue d’influencer ses projets actuels.

Cependant, Gates est aussi une mine de bons conseils, y compris en matière d’entretiens d’embauche. Lors d’une mise en situation avec la star du basket Stephen Curry en 2020, il a révélé une stratégie efficace pour répondre aux questions difficiles.

Par exemple, lorsqu’un recruteur vous demande : « Pourquoi devrions-nous vous embaucher ? ». Il vous conseille de mettre en avant vos réalisations passées tout en montrant votre volonté constante de progresser.

Il insiste sur l’importance de compétences comme l’esprit d’équipe et l’ambition personnelle. Il recommande également de prouver votre passion pour le domaine par une phrase percutante.

Un exemple ? « J’écris des programmes logiciels bien au-delà de tous les cours que j’ai suivis. » Une façon intelligente de démontrer que l’on dépasse les simples attentes académiques pour aller plus loin par passion.

Pour les questions sur les points forts et les points faibles, Gates prône l’honnêteté. Il reconnaît lui-même ne pas être à l’aise avec le marketing et la vente. Mais plutôt que de voir cela comme un handicap, il mise sur son expertise technique et son envie de collaborer avec des spécialistes.

Quant aux attentes salariales, il privilégie les options sur actions plutôt qu’un salaire fixe. Il prouve ainsi qu’il croit au potentiel des entreprises dans lesquelles il s’investit.

Enfin, Gates rappelle que certains entretiens peuvent réserver des surprises. Par exemple, des tests comme celui de la tasse de café ou du sel et poivre, conçus pour évaluer la réactivité et les compétences interpersonnelles des candidats.

Face à ces épreuves inattendues, son conseil ultime est simple. S’adapter, rester soi-même et démontrer son enthousiasme pour contribuer au succès de l’entreprise.

N’hésitez pas non plus à demander de l’aide aux IA

Actuellement, l’IA est devenue tellement accessible qu’elle est partout. Elle excelle dans de nombreux domaines. Alors sûrement, elle a éventuellement des astuces et des conseils à nous donner pour réussir un entretien d’embauche .

Et puisque le but est d’être embauché, autant maximiser les chances, non ?

Par exemple, j’ai demandé à ChatGPT de me donner 5 astuces infaillibles pour réussir un entretien d’embauche. Voici sa réponse :

D’abord, il m’a conseillé de soigner ma première impression. Selon lui, j’ai 30 secondes pour convaincre !

« Tu as 30 secondes pour convaincre ! Arrive à l’heure, habille-toi de manière professionnelle (adaptée au poste) et affiche un sourire confiant. Une poignée de main ferme (ou un salut respectueux si le contexte l’exige) peut déjà faire la différence. »

Après, il m’a incité à me renseigner sur l’activité de l’entreprise, leurs valeurs et leurs projets récents. Selon lui, cela me permettra de montrer mon intérêt et de répondre aux questions avec pertinence.

Puis, il m’a recommandé de préparer des réponses claires et impactantes aux questions classiques. Pourquoi voulez-vous ce poste ? Quels sont vos points forts et faibles ?

Ensuite, il m’a suggéré de mettre en avant ce que je peux apporter.

« L’erreur classique : se concentrer sur ce qu’on veut. Montre plutôt ce que tu peux apporter à l’entreprise : tes compétences, ton expérience, ton attitude positive. Bref, pourquoi ils gagneraient à t’embaucher » affirme ChatGPT.

Enfin, il m’a dit de poser des questions intelligentes.

« Un candidat curieux = un candidat motivé. À la fin de l’entretien, pose une ou deux questions sur le poste, l’équipe ou les challenges à venir » révèle ChatGPT.

Bref, pour avoir des conseils plus personnalisés venant de l’IA, utilisez une requête plus précise. Par exemple, mentionnez le poste pour lequel vous souhaitez postuler.

Et pour être moins stressé, entraînez-vous avec des simulations. D’ailleurs, vous n’avez plus à le faire avec un ami.

Il y a déjà une IA spécialisée dans ce genre de simulations. Elle s’appelle Practice, une technologie développée par CodeSignal.

Et vous, quelle est votre potion magique en entretien d’embauche ? Racontez-nous tout dans le commentaire, votre anecdote la plus mémorable aussi !

