Cette IA vous entraîne pour les entretiens d’embauche et autres oraux !

Bonne nouvelle ! Vos entretiens d'embauche seront moins stressants grâce à Conversation Practice, une IA de CodeSignal. Cette technologie vous prépare pour vos oraux en pratiquant des conversations et en vous donnant des retours. À vous de choisir le rôle qui vous convient, recruteur ou candidat.

S'entraîner sans gêne avec une IA pour ses entretiens d'embauches

Actuellement, les compétences techniques ne suffisent plus. Les compétences en communication, négociation et leadership font désormais partie des prérequis comme l'affirme Tigran Sloyan, PDG de CodeSignal. Et c'est exactement la raison pour laquelle l'entreprise propose Conversation Practice. Cet outil utilise des agents IA pour préparer les utilisateurs à divers scénarios d'entretiens d'embauche.

Quelle idée de recourir à une IA pour préparer ses oraux ?

Pour beaucoup, l'idée de simuler un entretien d'embauche avec un partenaire humain peut sembler inconfortable. Et qui sait, c'est peut-être votre cas ! Mais pas de panique, Conversation Practice vous facilite la tâche avec ses agents IA sophistiqués. Vous pouvez ainsi travailler vos axes d'amélioration sans vous soucier des jugements.

D'ailleurs, cet outil n'est pas seulement dédié aux candidats. L'IA peut également entraîner les recruteurs. Vous n'avez qu'à choisir le rôle que vous souhaitez jouer, superviseur ou employé, et l'IA propose une simulation adéquate. Après tout, une conversation est toujours meilleure lorsqu'elle est bien préparée !

Pratique itérative et feedback instantané

Le processus commence par des leçons de base sur les concepts essentiels tels que la pensée critique et la résolution de problèmes. Une fois la théorie terminée, vous pouvez vous entraîner avec un partenaire IA dans un contexte simulé. Vous recevrez ensuite des retours vous permettant d'améliorer vos compétences conversationnelles de manière ciblée.

Personnellement, je crois que les générations d'aujourd'hui ont de la chance avec cette technologie. Lire des tonnes de guides sur la gestion des entretiens est vraiment utile, mais les mettre en pratique est un autre défi. D'où tout l'intérêt de cette IA. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?



