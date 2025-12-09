iShowSpeed : l’influenceur accusé d’avoir tabassé un robot humanoïde

IShowSpeed, de son vrai nom Darren Watkins Jr. se retrouve au centre d’une polémique improbable. Voyez-vous, avec Rizzbot, un robot humanoïde de Social Robotics, il a organisé une rencontre. C’était en septembre dernier.

L’événement, diffusé en direct, était censé être rempli de rires et des sketches décalés. Mais IShowSpeed a commencé à malmener l’humanoïde. Et… roulement de tambours, la situation a dégénéré.

Rizzbot n’est pas un punching-ball enfin !

En septembre, Speed a diffusé en direct sa rencontre avec Rizzbot, l’humanoïde aux sketchs provocateurs. Avec plus d’un million d’abonnés et 800 millions de vues, ce robot est une star des réseaux. Speed, de son côté, totalise plus de 50 millions d’abonnés et six milliards de vues, connu pour ses exagérations théâtrales.

La vidéo montre Speed frappant le visage du robot, l’étranglant et le jetant au sol. Social Robotics, la société derrière Rizzbot, affirme que le robot a subi des dommages irréversibles.

Les dommages concernent notamment la bouche et le cou de Rizzbot. Les capteurs frontaux sont hors service et les ports audio et vidéo défectueux. Le robot est désormais incapable de marcher droit. Les conséquences sont visibles immédiatement.

L’entreprise a négocié avec Speed ont échoué pour réclamer réparation, mais en vain. Elle a alors décidé de porter officiellement plainte. Pour l’équipe juridique, Speed a manqué à son devoir de prudence et a exercé un contrôle indu sur Rizzbot.

Le robot est-il réellement endommagé ?

Après l’incident, la police d’Austin a été appelée pour constater les faits. L’agent a confirmé que les dommages étaient importants et non consentis par le propriétaire. Social Robotics voulait engager la procédure dès l’intervention.

La plainte cible Speed, sa société Mixed Management et un producteur présent lors de l’événement. Tous sont accusés d’avoir provoqué un préjudice matériel et financier. La procédure est en cours et n’en est qu’à ses débuts.

Social Robotics souligne, d’ailleurs, également l’impact financier. Des contrats importants ont été annulés. Notamment des projets avec CBS ou MrBeast et d’autres apparitions dans des émissions télé et des projets viraux.

La perte de revenus est évaluée comme très conséquente.L’avocat de Social Robotics réclame ainsi que les responsables répondent de leurs actes.

En plus, cet incident laisse peu de place aux interprétations. La scène a été filmée, donc tout est documenté.

Un incident qui touche la réputation de Rizzbot

Avant l’incident, Rizzbot accumulait des chiffres impressionnants. Plus de 600 millions de vues sur TikTok en un mois, 200 millions sur Instagram. Sa popularité et sa visibilité étaient maximales.

Après la diffusion, le robot a perdu plus de 70 % de son audience. Aucun nouveau contenu n’a pu être produit. L’arrêt a été brutal et les conséquences financières immédiates.

Face à la situation, une nouvelle équipe a été recrutée pour relancer le robot. Rizzbot reprend du service avec ses baskets Nike et son chapeau de cowboy. Le retour sur les réseaux se prépare avec de nouveaux contenus.

Le robot prévoit même d’ajouter des mouvements de danse plus complexes. Son équipe ambitionne de faire revenir sa popularité rapidement. Les prochaines apparitions devraient montrer un humanoïde plus agile et dynamique.

