Un chanteur 100 % IA grimpe au sommet du Billboard et trompe tout le monde

Un artiste virtuel en tête des classements, cela semblait encore improbable il y a peu. Pourtant, Breaking Rust, né de l’imagination d’une intelligence artificielle, vient de détrôner de vrais chanteurs.

Son titre Walk My Walk est numéro un du classement Billboard des chansons country numériques. Il cartonne. Or, sa voix n’existe pas, ses chansons sont clonées. Injuste, non ?.

Qui c’est, ce chanteur IA qui a dépassé les vrais artistes ?

Breaking Rust est apparu sur Instagram à la mi-octobre, sans annonce officielle. Un cowboy à la mâchoire carrée, une guitare à la main, et des vidéos aux airs de clip champêtre. Aucun musicien n’y figure. Les images sont générées. Les voix synthétiques et les chansons quasi sont clonées.

Les titres produits par ce « groupe » ont tous la même structure. Un rythme prévisible, des paroles interchangeables, et ce ton monocorde typique des morceaux country modernes. Si certains auditeurs y voient une forme de nostalgie, d’autres y reconnaissent surtout un vide sonore. Pourtant, ça marche. Walk My Walk a grimpé jusqu’au sommet du Billboard, avec 1,6 million d’écoutes rien qu’aux États-Unis.

Le « créateur » de Breaking Rust, un certain Aubierre Rivaldo Taylor, reste un mystère total. Impossible de savoir s’il existe vraiment. Son nom n’apparaît qu’associé à ce projet et à un autre, Defbeatsai, connu pour ses sons trash. Certains internautes pensent même que Taylor est un alias inventé par l’IA elle-même.

Et malgré ce flou total, les fans sont au rendez-vous. Sur Spotify, Breaking Rust compte plus de 2 millions d’auditeurs mensuels. Certains commentent les chansons comme s’ils parlaient à un vrai artiste. Un internaute s’émerveille : « Cette voix me touche profondément. » D’autres demandent : « Vous partez en tournée ? » Personne ne semble réaliser que ce cowboy n’existe pas.

Une zone de turbulence pour l’industrie musicale

Ce succès n’a rien d’anodin pour l’industrie musicale, en effet. Les grandes maisons de disques surveillent désormais ces IA capables de copier l’essence même de la musique humaine. Car Breaking Rust n’est pas une exception isolée. Billboard lui-même a reconnu qu’il devient difficile de savoir qui, ou plutôt quoi, crée les chansons du moment.

Les labels s’inquiètent. L’an dernier, la Recording Industry Association of America a porté plainte contre deux start-ups musicales utilisant l’IA. Le reproche : avoir entraîné leurs modèles sur des œuvres protégées pour produire des chansons qui ressemblent étrangement à des tubes existants. Même scénario pour Anthropic, accusé d’avoir reproduit les paroles d’American Pie de Don McLean via son IA Claude.

Ce débat ne se limite plus à la propriété intellectuelle. Il touche à la notion même d’art. Quand un logiciel peut générer un tube mieux classé qu’un musicien qui compose, chante et enregistre, que reste-t-il du talent humain ? Breaking Rust illustre cette inquiétude : une IA a fabriqué un succès entier, sans émotion, sans âme, mais parfaitement calibré pour plaire.

La question n’est plus de savoir si l’IA peut faire de la musique. Elle le fait déjà, et mieux que certains. Le vrai sujet, c’est jusqu’où cette illusion peut aller avant que l’art devienne un produit industriel sans artistes. Et si les humains, séduits par ces cow-boys synthétiques, ne finissaient pas par applaudir leur propre remplaçant ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.