« J’ai gagné 100 000 $ à la loterie avec ChatGPT » NON, c’était de la chance

Une Américaine vient de décrocher 100 000 dollars à la loterie grâce à ChatGPT. Un coup de chance spectaculaire, mais aussi un rappel troublant : faut-il vraiment laisser une intelligence artificielle décider de nos numéros ?

Tammy Carvey, originaire du Michigan, a demandé à ChatGPT de lui fournir une série de numéros Powerball. Elle les a joués… et a gagné 100 000 dollars. Une histoire virale qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Cependant, il faut le rappeler : ChatGPT ne prédit pas la loterie. Le chatbot génère des nombres aléatoires sans aucune logique mathématique liée aux tirages. Autrement dit, Tammy Carvey a simplement eu la chance d’un million contre un, rien de plus.

Une victoire qui en dit long sur notre rapport à l’IA

Il est fascinant de constater à quel point les gens accordent leur confiance à l’IA. Certes, demander à ChatGPT de choisir des numéros de loterie peut sembler inoffensif. Pourtant, cela illustre une tendance inquiétante : celle d’utiliser les IA comme substituts de décision, même dans des domaines où le hasard pur domine.

De plus, cette histoire arrive à un moment où OpenAI multiplie les usages du chatbot, du contenu professionnel aux conseils personnels. Cette expansion alimente l’idée que « ChatGPT sait tout », alors qu’il ne fait qu’analyser du texte et générer des réponses probabilistes.

La dépendance à ChatGPT : un risque bien réel

De plus en plus d’utilisateurs se tournent vers l’IA pour obtenir des avis sur tout : placements financiers, santé, relations, ou même décisions de vie. En conséquence, cette dépendance peut brouiller la frontière entre assistance et automatisme.

Comme le souligne un chercheur en cognition, « chaque fois que vous déléguez une décision à une IA, vous perdez un peu de votre jugement critique ». C’est exactement ce que reflète cette loterie : un simple jeu de hasard devenu symbole d’un glissement collectif vers la confiance aveugle.

L’histoire de Tammy Carvey est amusante, mais elle met en lumière un phénomène profond. Aujourd’hui, beaucoup demandent à ChatGPT non seulement des numéros de loterie, mais aussi des conseils en amour, des idées de prénom pour un enfant, voire des recommandations médicales.

Autrement dit, l’outil n’est plus seulement un assistant, mais une boussole cognitive. Et, même si cela peut paraître pratique, cette habitude pose une question : jusqu’où ira-t-on ? À partir de quand l’humain cessera-t-il de décider par lui-même ?

Chance, illusion et responsabilité

En fin de compte, Tammy Carvey n’a pas gagné grâce à ChatGPT ; elle a simplement gagné avec. Mais cette nuance est essentielle. Ce n’est pas l’IA qui prédit la chance : c’est le hasard, toujours maître du jeu.

Ainsi donc, si vous souhaitez tenter votre chance à la loterie, libre à vous d’utiliser ChatGPT pour générer des numéros. Mais souvenez-vous : dans ce domaine, ni la technologie ni l’algorithme ne peuvent remplacer la pure coïncidence.

