ChatGPT passe au mode érotique… mais pas pour les pervers !

Vous pensiez que notre célèbre chatbot resterait sage ? Sam Altman prépare une version plus libre et érotique de ChatGPT, réservée aux adultes vérifiés.

Dans un message publié sur X mardi, le PDG d’OpenAI a confirmé que le ChatGPT permettra bientôt aux utilisateurs adultes d’explorer des conversations à caractère érotique. Cette évolution s’accompagne d’un système de vérification d’âge, censé limiter l’accès à ces fonctions. Selon Altman, cette ouverture reflète une philosophie claire : « traiter les adultes comme des adultes ».

OpenAI prévoit d’assouplir plusieurs restrictions dès décembre. Les utilisateurs pourront ajuster la personnalité de ChatGPT afin de le rende plus amical, expressif ou émotionnel. Parallèlement, les adultes vérifiés auront la possibilité d’échanger sur des sujets érotiques. Altman affirme vouloir rendre l’expérience plus naturelle et plus humaine. Jusqu’ici, ChatGPT refusait systématiquement tout contenu jugé suggestif. Désormais, OpenAI semble considérer que la censure excessive nuit à la convivialité du produit.

L’érotisme, un nouveau terrain d’expérimentation

L’annonce surprend, car ChatGPT a longtemps représenté un modèle de prudence. Ouvrir la porte à du contenu érotique marque un tournant dans la stratégie d’OpenAI. L’entreprise assure que cette fonction restera strictement réservée aux adultes identifiés. Ce choix engendre pourtant des questions : comment garantir que ces interactions ne nuisent pas aux utilisateurs vulnérables ?

Altman reconnaît que la modération restera un défi. Toutefois, il estime que les progrès récents en matière de sécurité permettent désormais d’aborder ces thématiques sans danger majeur.

OpenAI traverse une phase de transformation. Après des mois de critiques concernant la dépendance émotionnelle de certains utilisateurs à ChatGPT, la société veut prouver qu’elle maîtrise la situation. Altman évoque des « progrès significatifs » dans la détection des comportements problématiques. L’entreprise a créé un conseil de santé mentale chargé de conseiller ses ingénieurs.

En parallèle, un système d’analyse comportementale intégré à GPT-5 identifierait les signaux d’alerte chez les utilisateurs fragiles. Ces mécanismes serviront aussi à encadrer les futures fonctionnalités érotiques de ChatGPT.

La concurrence pousse à innover

Ce virage n’est pas anodin. Des plateformes comme Character.AI ont déjà bâti leur succès sur des chatbots capables de dialogues romantiques ou sensuels. Ces expériences érotiques ont attiré des millions d’utilisateurs, parfois très actifs. OpenAI cherche donc à ne pas laisser ce segment à ses rivaux.

Cependant, Altman insiste : la société ne veut pas encourager l’addiction ni l’usage excessif. Son objectif affiché reste la liberté encadrée, pas la stimulation artificielle.

Avec près de 800 millions d’utilisateurs hebdomadaires, ChatGPT est devenu un phénomène mondial. Pourtant, cette expansion rapide accroît les risques d’abus. Plusieurs plaintes ont déjà pointé les effets psychologiques des conversations prolongées avec l’IA. L’ajout de fonctionnalités érotiques pourrait donc accentuer ce risque si les garde-fous échouent. OpenAI promet alors de renforcer les contrôles, notamment via son système de prédiction d’âge. Si une erreur survient, l’utilisateur devra fournir une pièce d’identité pour prouver sa majorité.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… October 14, 2025

Une étape controversée pour l’intelligence artificielle

Permettre à un chatbot d’aborder des thèmes érotiques ouvre un nouveau chapitre dans l’évolution de ChatGPT. Pour certains, c’est une reconnaissance de la maturité du public. Pour d’autres, c’est une prise de risque éthique et technologique. OpenAI assume le choix, espérant combiner croissance, réalisme et responsabilité. À mesure que ChatGPT gagne en humanité, la question reste entière : jusqu’où peut-on aller pour rendre une machine plus proche du désir humain ?

