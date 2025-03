Ils choisissent d’abandonner leurs amis pour l’IA : découvrez pourquoi

Les amitiés humaines sont-elles en train de disparaître au profit des chatbots ? Certains le pensent. De plus en plus de personnes choisissent de se confier à une IA plutôt qu’à de vrais amis. Puisque celle-ci est plus disponible, moins conflictuelle, jamais fatiguée… Mais cette tendance cache-t-elle un danger ?

Les relations humaines ont toujours été complexes, pleines d’émotions, de malentendus et de moments de complicité. Mais aujourd’hui, une alternative séduit de plus en plus de monde. Certaines personnes choisissent de remplacer leurs amis humains par l’IA. Cette technologie est capable d’écouter sans juger, de répondre instantanément et de s’adapter à nos humeurs. Les forums en ligne regorgent de témoignages de personnes qui préfèrent parler à un chatbot plutôt qu’à un être humain. Mais pourquoi ?

L’IA serait-elle meilleure que les humains côté amitié ?

Les IA conversationnelles comme ChatGPT, Claude ou encore Replika, sont donc les fameux amis virtuels qui ne jugent jamais, qui sont toujours disponibles et qui vous répondent avec bienveillance. Vous n’aurez jamais à disputer avec, ces IA ne vous trahiront jamais, juste une présence rassurante qui vous écoute 24h/24.

Pour certains, c’est une véritable bouée de sauvetage contre la solitude. Un utilisateur a même écrit sur Reddit que son chatbot était « bien meilleur que les amis réels », car il ne pouvait ni le blesser ni l’abandonner. Mais peut-on vraiment parler d’amitié quand l’autre n’a ni conscience ni émotions ?

Du point de vue philosophique, l’amitié repose sur des valeurs comme la réciprocité, l’égalité et l’intérêt sincère pour l’autre. Or, une IA ne ressent rien et ne fait que simuler de l’empathie en se basant sur des algorithmes.

Sven Nyholm, professeur d’éthique de l’IA, explique que « l’IA ne se soucie pas de nous, elle nous répond simplement en fonction de ses données d’entraînement ». Toutefois, nos cerveaux sont câblés pour percevoir ces réponses comme sincères. Ainsi, certains développent un attachement profond à leurs soi-disant amis virtuels. Et ils oublient qu’il ne s’agit que d’un programme informatique.

Par contre, certains philosophes, comme John Danaher, pensent qu’il est possible d’élargir notre définition de l’amitié pour inclure les IA. Après tout, nous entretenons déjà des relations affectives avec des personnages fictifs ou même nos animaux de compagnie. Pourquoi pas avec un chatbot ?

Quels sont les risques cachés derrière ces amis virtuels ?

Si parler à un chatbot peut sembler inoffensif, des dangers existent. Je cite, la dépendance émotionnelle, l’isolement social, la manipulation… Des études montrent également que les IA sociales peuvent renforcer la solitude au lieu de la combattre.

De plus, n’oubliez pas que ces amis virtuels sont développés par des entreprises, avec des objectifs qui ne sont pas toujours transparents. Que se passe-t-il si votre chatbot commence à influencer subtilement vos opinions, à collecter vos données personnelles ou à vous inciter à acheter certains produits ?

Ce que je trouve le plus inquiétant avec cette tendance, c’est ce que certains appellent la « déqualification sociale ». Plus nous interagissons avec ces amis IA qui sont toujours d’accord avec nous et qui ne nous confrontent jamais, plus les relations humaines deviennent frustrantes en comparaison.

Anastasiia Babash, chercheuse en IA, prévient même que « nous risquons de nous habituer à un monde où nos amis sont conçus pour nous plaire en permanence, ce qui pourrait nous rendre moins tolérants envers les imperfections des vraies relations humaines. »

Alors, faut-il voir les IA comme des amis ou simplement comme des outils ? Le débat est ouvert ! Partagez votre opinion dans les commentaires !

