L’IA fait des trucs dingues : 6 cas d’utilisation vraiment WTF

L’IA se glisse partout, parfois pour le meilleur… et souvent pour le plus WTF. De la brosse à dents intelligente aux faux sans-abri générés, voici six utilisations d’IA aussi folles qu’inquiétantes repérées cette année.

Chaque semaine, de nouvelles utilisations d’IA apparaissent dans les laboratoires ou sur les réseaux. Certaines changent notre quotidien, d’autres frôlent l’absurde. Ces utilisations dites “WTF” montrent que l’IA dépasse souvent le bon sens. Parfois drôles, parfois effrayantes, elles traduisent notre fascination pour la technologie et ses dérives possibles.

Entre gadgets inutiles, expérimentations douteuses ou créations incontrôlées, ces cas d’utilisation prouvent que l’IA, mal orientée, peut produire autant de génie que de chaos. Voici un tour d’horizon des six utilisations les plus WTF de l’IA recensées à travers le monde numérique en 2025.

1. La brosse à dents qui juge votre brossage

Les fabricants ont inventé une brosse à dents connectée à l’IA censée “optimiser” votre hygiène. L’appareil analyse vos gestes, évalue la pression et affiche des messages correctifs. Un coach dentaire numérique, en somme. Certains utilisateurs adorent, d’autres trouvent ce gadget totalement intrusif, voire inutilement moralisateur.

Sous prétexte de santé, cette innovation pousse la surveillance jusque dans la salle de bain. Les données enregistrées permettent à la marque d’étudier vos habitudes quotidiennes. Une utilisation se l’IA qui interroge sur les limites de la collecte d’informations personnelles, même dans les gestes les plus intimes.

2. L’IA qui écrit des fanfictions absurdes

Des chercheurs ont laissé une IA générative rédiger un roman inspiré de Harry Potter. Le résultat est délirant : des dialogues incohérents, des métaphores étranges et une intrigue sans queue ni tête. Ce texte est devenu viral tant il défie toute logique.

Cependant, cette utilisation WTF souligne une réalité intéressante : l’IA imite la forme sans comprendre le fond. Ainsi, elle copie le style mais ignore les émotions. Par ailleurs, ces ratés prouvent que la créativité humaine garde une longueur d’avance.

3. Le compagnon IA des personnes âgées

Une start-up a lancé un assistant conversationnel pour les seniors isolés. Le robot discute, raconte des histoires et propose même des jeux. À première vue, l’intention paraît louable. Pourtant, ce cas d’utilisation interroge sur la place du lien humain.

Par conséquent, remplacer la présence d’un proche par un algorithme reste problématique. De plus, les psychologues craignent une dépendance émotionnelle envers la machine. Ainsi, la bienveillance technologique peut parfois masquer une forme subtile de solitude artificielle.

4. Les faux sans-abri qui sèment la panique

Sur TikTok, des vidéos créées par IA montrent des sans-abri apparaissant soudainement chez des particuliers. Ce “AI Homeless Prank” provoque cris, paniques et parfois appels à la police. Une utilisation WTF qui démontre la puissance et la dangerosité des images synthétiques.

De ce fait, la frontière entre réalité et fiction s’efface. Par ailleurs, ces montages exploitent la peur pour faire du buzz. Autrement dit, l’humour viral devient un instrument de désinformation. L’IA, ici, amplifie les comportements irresponsables.

5. Les deepfakes sexuels sans consentement

Certains sites exploitent l’IA générative pour créer des images pornographiques sans consentement. Ces outils transforment des photos classiques en scènes explicites, souvent avec des visages réels. C’est l’une des utilisations les plus WTF et dangereuses de l’IA aujourd’hui.

Outre l’atteinte à la vie privée, ces deepfakes provoquent harcèlement et traumatismes. Plusieurs pays envisagent de criminaliser ce type d’usage. L’IA, détournée de son but initial, devient ici une arme numérique et rappelle l’urgence d’un cadre légal international pour limiter ses dérives.

6. Les campagnes humanitaires… générées par IA

Certaines ONG ont utilisé des images générées par IA pour illustrer la pauvreté dans leurs campagnes. Les visuels, inventés de toutes pièces, mettent en scène des “faux pauvres” et des “faux enfants”. Un cas d’utilisation qui soulève de sérieuses questions éthiques sur l’authenticité des causes humanitaires.

Ces campagnes visent à sensibiliser, mais elles manipulent aussi les émotions du public. En remplaçant le réel par des créations artificielles, l’IA brouille la frontière entre vérité et storytelling. L’intention est noble, mais le procédé interroge : jusqu’où ira-t-on pour capter l’attention ?

En somme, ces utilisations WTF de l’IA démontrent à quel point la frontière entre innovation et absurdité s’amincit. D’un côté, elles prouvent l’immense créativité des développeurs ; de l’autre, elles révèlent nos excès technologiques. Ainsi, l’IA devient à la fois fascinante et inquiétante. Pour aller plus loin, il faudra apprendre à encadrer ces usages sans brider la curiosité humaine, car, désormais, chaque idée folle peut devenir une expérience numérique bien réelle.



