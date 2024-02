Elle pense avoir reçu un spam, et rate presque son million gagné au loto

La Britannique Deborah Burgess, âgée de 56 ans, a remporté 1,16 million d’euros à la loterie en août 2023. Cependant, elle a failli perdre sa fortune à cause d’une méprise concernant un mail qu’elle pensait être un spam.

Hospitalisée, elle délaisse ses emails, y compris celui qui change sa vie. Deborah pense avoir reçu un spam. À cause de la peur de tomber dans les pièges d’une attaque de phishing et d’autres arnaques en ligne, elle rate presque son million. Ce n’est qu’en janvier 2024, qu’elle réalise la vérité. Elle est millionnaire depuis des mois, sans le savoir. Son scepticisme la maintint dans l’ignorance de son nouveau statut de millionnaire, avec un gain s’élevant à un million de livres (1,16 million d’euros).

Le spam lui cache son million, elle était choquée…

La révélation survint après sa convalescence. En consultant son compte bancaire, Deborah fut stupéfaite. « J’ai eu le choc de ma vie, » a-t-elle avoué, réalisant qu’elle était millionnaire depuis des mois sans le savoir. Elle avait été la gagnante d’une loterie nationale le 9 août 2023, détenant les six numéros gagnants (2, 7, 17, 28, 31 et 37) ainsi que le numéro bonus (8).

Cette découverte tardive souligne une réalité fréquente : les emails frauduleux nous poussent à douter de l’authenticité des messages légitimes, même ceux porteurs de bonnes nouvelles.

De la méfiance à la fortune

Après avoir confirmé l’authenticité de son gain, Deborah planifie des vacances à Hawaï. Cependant, les obligations et la santé l’empêchent de célébrer comme elle l’aurait souhaité. Finalement, elle saisit l’occasion de profiter de sa fortune. Elle s’offre une belle Hyundai et envisage des améliorations pour sa maison. Ce revirement de situation illustre comment un instant peut bouleverser une vie, transformant les doutes en joie et les spams en serments de fortune.

L’histoire de Deborah Burgess nous enseigne une leçon précieuse : dans un monde où la méfiance est devenue une seconde nature, il est crucial de rester ouvert aux surprises que la vie nous réserve. Parfois, ce que nous prenons pour un spam pourrait bien être le billet vers une nouvelle existence. Une vérification, aussi sceptique soit-elle, mérite d’être faite, car qui sait ? Le prochain email spam pourrait être votre porte vers une fortune inattendue.

