Nintendo Switch 2 : des graphismes dignes de PS5 ? Cette nouveauté IA va tout changer !

Jouer à vos jeux Switch favoris avec des graphismes améliorés, sans attendre un remaster, ça vous tente ? L’attente autour de la Nintendo Switch 2 ne cesse de grandir.

Récemment, un brevet mis à jour a révélé une technologie de mise à l’échelle basée sur l’IA. Cette avancée permettrait d’améliorer la résolution et les performances des jeux, y compris ceux de la génération actuelle. Pour les joueurs, cela pourrait signifier une expérience visuelle nettement supérieure, notamment pour des titres emblématiques comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Les rumeurs sur la capacité de mise à l’échelle IA de la Nintendo Switch 2 circulaient depuis un moment. Mais cette fois, le brevet mis à jour ne laisse plus de place au doute. Publié initialement avec un langage vague, il indiquait simplement que la console utiliserait un réseau neuronal pour améliorer les images. Désormais, le document détaille clairement une mise à l’échelle de 540p à 1080p. Cela représente un bond en avant pour la qualité graphique.

D’après Mike Odyssey, qui a partagé cette mise à jour sur X (ex-Twitter), cette technologie pourrait fonctionner comme le DLSS de Nvidia ou le PSSR de la PS5 Pro. Si c’est le cas, la Nintendo Switch 2 pourrait non seulement améliorer les graphismes des nouveaux jeux, mais aussi optimiser les anciens titres rétrocompatibles.

Des jeux actuels sublimés sur la nouvelle console

Le grand avantage de cette technologie réside dans sa capacité à offrir un rendu amélioré sans nécessiter de refonte complète des jeux. Des titres comme Super Mario Odyssey ou Zelda : Tears of the Kingdom pourraient bénéficier d’une meilleure résolution et d’un affichage plus fluide.

De nombreux joueurs hésitent à changer de console si les jeux restent identiques. Cependant, avec cette mise à l’échelle, Nintendo pourrait séduire son public en proposant une version optimisée des titres actuels. Ceux qui possèdent déjà une Switch auraient donc une bonne raison de passer à la version supérieure.

Des performances boostées

L’arrivée probable de cette technologie d’upscaling place la Switch 2 en concurrence avec les consoles next-gen. L’actuelle Nintendo Switch, sortie en 2017, commence à montrer ses limites en termes de puissance. Les graphismes des jeux récents souffrent d’un manque de finesse et de fluidité. Cela rend l’expérience parfois frustrante.

Grâce à l’IA, la nouvelle console pourrait corriger ces défauts sans demander d’efforts aux développeurs. L’optimisation graphique via IA permettrait une meilleure qualité d’image tout en préservant les performances.

Un lancement très attendu en avril

Nintendo a prévu d’annoncer officiellement la Switch 2 le 2 avril. Pour l’instant, peu d’informations concrètes ont été confirmées. Cependant, cette technologie de mise à l’échelle IA pourrait bien être l’une des grandes révélations de l’événement.

En tant que passionné de Nintendo, voir mes jeux favoris améliorés graphiquement sans avoir à les racheter est une perspective enthousiasmante. Si la Switch 2 permet une rétrocompatibilité optimisée, elle pourrait devenir l’un des lancements de console les plus marquants de ces dernières années.

Reste à voir si Nintendo confirmera officiellement cette avancée et surtout, comment elle sera intégrée à la nouvelle console. Une chose est sûre : les joueurs attendent cette annonce avec impatience.

