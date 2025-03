Nintendo Switch 3 : une console pliable ?! Ce concept vidéo met le feu aux poudres !

Depuis 2017, la Nintendo Switch a changé la façon de jouer. Son succès ne faiblit pas. Mais, lors du MWC 2025, Samsung Display a dévoilé un concept inattendu. Une console pliable inspirée de la Switch.

Au MWC (Mobile World Congress), la scène des innovations technologiques brille de mille feux. Samsung Display a dominé cette édition avec un prototype captivant : une console portable à l’allure de Nintendo Switch. Mais ce qui m’a impressionné, c’est qu’elle est équipée d’une touche moderne : un écran OLED pliable.

Une console pliable, c’est une alternative plus ambitieuse que la Switch 2

Cette innovation me rappelle la Game Boy Advance SP, qui se refermait sur elle-même. Mais grâce à cette technologie de Samsung, la console devient plus compacte et plus facile à transporter.

Le design intègre une charnière au centre de l’écran de 7 pouces. Une fois pliée, la console réduit sa taille de moitié. De plus, les sticks analogiques s’insèrent dans des emplacements dédiés.

Notons que cette solution protège l’écran et les commandes pendant le transport. Ainsi, la console allie mobilité et durabilité.

J’avoue, ce concept me fait rêver. Il permettrait de transporter une Switch plus facilement, sans craindre d’abîmer l’écran. En plus, comme nous le savons tous, un écran OLED offrirait une meilleure qualité d’affichage.

En ce qui concerne la Nintendo Switch 2, d’après les rumeurs, elle sera annoncée le 2 avril 2025. Pourtant, l’enthousiasme n’est pas au rendez-vous.

Pourquoi ? Car elle ressemble trop à la première version. Nintendo ne semble pas avoir pris de risque. Elle intégrerait un écran LCD, alors que beaucoup espéraient un OLED.

À l’inverse, la nouvelle console de Samsung Display proposerait une vraie évolution. Son format améliorerait l’expérience nomade, son écran offrirait une meilleure qualité d’image. Autant d’atouts que la Switch 2 ne semble pas avoir.

Samsung Display basically made a foldable Nintendo Switch. Wish the crease wasn't so deep because yikes pic.twitter.com/8zkSa6CbuQ — Alex Maxham (@alexmaxham) March 3, 2025

Bien sûr, les consoles portables comme le Steam Deck ou le Lenovo Legion Go sont puissantes. Mais le problème, c’est qu’elles sont grandes et lourdes. Il est difficile de les emporter partout.

Mais pour le moment, c’est juste une idée. Samsung n’a pas encore prévu de production en masse ni spécifié de système d’exploitation adapté. Néanmoins, l’entreprise affiche un intérêt manifeste pour le secteur du jeu sur mobile.

Un concept susceptible de faire réfléchir Nintendo et les leaders du gaming

Je me demande si Nintendo va adopter ce concept novateur pour sa prochaine génération de consoles. Pour rappel, la compagnie japonaise, connue pour sa prudence avec les innovations audacieuses, a déjà flirté avec les écrans multiples dans la DS.

L’option d’une Switch 3 pliable pourrait attirer ceux qui cherchent plus de mobilité et de praticité. Imaginons un peut : une console qui tient dans la poche tout en offrant une expérience de jeu comparable à celle d’un écran traditionnel.

Pour moi, ce serait un pari technologique audacieux, mais c’est réalisable.

A votre avis, une Nintendo Switch pliable vous semble-t-elle une bonne idée ? Préféreriez-vous une console plus compacte et mieux protégée ?

