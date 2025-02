Regardez ce robot ultra-stylé qui pourrait bien surpasser votre garde-robe

Vous pensiez être imbattable en matière de style ? Détrompez-vous ! Un nouveau robot humanoïde vient de faire son entrée. Non seulement il travaille sans pause, mais il pourrait aussi vous humilier sur le plan vestimentaire.

Le HMND 01, fraîchement dévoilé par la startup britannique Humanoid, est sur le point de bouleverser l’équilibre entre humains et machines.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Oubliez les machines maladroites et sans âme. Avec ses 1,75 m pour 69 kg, le robot humanoïde HMND 01 est une véritable « unité d’automatisation du travail », capable de marcher à 5,4 km/h, de porter jusqu’à 15 kg et d’enchaîner quatre heures de travail avant de devoir se recharger.

Mais ce qui frappe le plus, c’est son sens du style. Il dispose de tenues interchangeables pour s’adapter à toutes les situations. OUI, vous avez bien lu. Pendant que vous hésitez devant votre dressing, ce robot enfile sa tenue sans faux pas.

Il ne se plaint jamais… et il ne fait pas d’erreurs!

Le HMND 01 n’a pas besoin de congés, ne tombe jamais malade et ne réclame pas d’augmentation. Avec sa dextérité de niveau humain, il peut manipuler des objets complexes, se déplacer dans des espaces exigus et accomplir des tâches répétitives sans jamais se fatiguer. Industrie, logistique, commerce… il est prêt à remplacer les travailleurs humains là où la main-d’œuvre fait défaut.

Artem Sokolov, fondateur d’Humanoid, assure pourtant que le but n’est pas de nous voler nos emplois, mais plutôt de travailler en harmonie avec nous. Il veut que les robots nous libèrent des tâches pénibles pour nous permettre de nous concentrer sur des missions plus créatives et valorisantes. On veut bien le croire… pour l’instant !

Course à l’humanoïde : la bataille fait rage

Le robot humanoïde HMND 01 arrive sur un marché en pleine ébullition. Tesla compte lancer son Optimus cette année, Boston Dynamics perfectionne son robot Atlas et les machines chinoises d’Unitree dansent déjà mieux que nous. La question n’est plus de savoir si les robots prendront une place dans notre quotidien, mais quand.

Alors, êtes-vous prêt à cohabiter avec une armée de robots aussi bien habillés que compétents ? Ou allez-vous commencer à surveiller votre grille-pain d’un œil inquiet ? Une chose est sûre : l’avenir appartient aux humanoïdes. En attendant, je vais revoir ma garde-robe… on ne sait jamais.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.