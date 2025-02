Voici la première course entre robots et humains ! Pensez-vous pouvoir gagner ?

La première course de fond de robots humanoïdes contre des athlètes humains est sur le point de se dérouler. À Pékin, en avril, des machines et des coureurs, prêts à défendre leur place, occuperont les lignes de départ. Ce sera un test de vitesse, d’endurance et de technologie, avec un seul but. C’est de savoir qui, entre l’homme et la machine, a ce qu’il faut pour franchir la ligne d’arrivée en premier.

Préparez-vous à assister à un affrontement épique d’humains contre robots ! Lors d’un événement un peu spécial, vous allez donc voir les robots humanoïdes se mesurer à des coureurs humains sur un parcours d’environ 21 km. L’objectif de la course est de tester la technologie des robots bipèdes et d’offrir aussi aux athlètes humains un défi de taille.

Ainsi, les robots doivent avoir une apparence humanoïde et être capables de courir ou marcher de manière bipède, tout comme nous. La date a marqué d’une pierre blanche ? Avril prochain à Pékin, dans le quartier de Daxing.

Des robots humanoïdes enfin sur la ligne de départ

China is set to host the world’s first marathon featuring both human and robot runners in Beijing’s Daxing district this April, with 12,000 human athletes and dozens of humanoid robots competing in a 13-miles race.😎 pic.twitter.com/RTBiFX3zzB — ShanghaiPanda (@thinking_panda) January 26, 2025

Dans cette course de 13 miles (près de 21 km), les robots devront être capables de marcher ou courir à la manière des humains, en mode bipède. Les robots sur roue ne sont donc pas admis !

Pour être éligible, chaque robot doit répondre à une série de critères. Notamment, une taille qui va de 50 cm à 2 mètres, et une distance minimale de 45 cm entre la hanche et le sol.

Je commence déjà à imaginer ce défi. D’un côté, des robots qui, tout en métal et circuits, tenteront de vous devancer. De l’autre, des humains qui auront à cœur de ne pas se laisser faire !

Par ailleurs, ces robots peuvent être télécommandés ou totalement autonomes. Et si leur batterie tombe en rade en pleine course, l’équipe pourra les recharger.

Si la course à Pékin attire autant l’attention, c’est que l’engouement pour les robots humanoïdes ne cesse de croître. Et particulièrement en Chine. Tiangong, un robot humanoïde, a fait sensation lors d’un semi-marathon l’automne dernier. Celui-ci a parcouru les 100 derniers mètres en mode marathonien. En plus, des robots quadrupèdes avaient aussi fait parler d’eux au marathon de Hangzhou.

Alors, selon vous qui franchira la ligne d’arrivée en premier ? Pensez-vous que les robots humanoïdes peuvent vraiment tenir la distance face aux athlètes humains ? Partagez votre avis dans les commentaires !

