Top des meilleurs robots présentés au CES 2025 : bienvenue dans le futur !

De nombreux robots ont été présentés lors du CES 2025. Du petit animal bionique de compagnie au robot humanoïde capable de travailler au sein des entreprises, découvrez les machines les plus spectaculaires du salon de l’électronique !

Après l’intelligence artificielle, les robots s’annoncent comme la prochaine révolution technologique. Sans surprise, ils étaient massivement présents lors CES 2025 !

À travers les machines exposées sur le célèbre salon de l’électronique de Las Vegas, l’industrie nous a offert un aperçu de la façon dont cette innovation va transformer nos vies quotidiennes, aussi bien pour le travail que pour le divertissement.

Afin de savoir ce qui vous attend dans un futur proche, nous vous proposons de découvrir les robots les plus impressionnants, insolites ou novateurs dévoilés lors de l’événement !

Mi-Mo : la table basse robot qui parle et se déplace

https://twitter.com/IntEngineering/status/1877192320174665787

Basée à Tokyo, la startup Jizai a dévoilé Mi-Mo. Ce robot atypique semble être un croisement entre une table de chevet et une araignée.

Elle est dotée de capacités sensorielles telles que des yeux, une bouche et des oreilles. Ceci lui permet de communiquer avec les utilisateurs de façon naturelle.

Pour l’heure, il s’agit donc principalement d’un compagnon de conversation conçu pour s’engager avec des gens de tous les âges (y compris vos enfants).

Elle est aussi pourvue de jambes, qui lui permettent de se déplacer. À l’avenir, Mi-Mo pourra faire office d’assistant personnel en s’étoffant de nouvelles fonctionnalités.

Le but de ce produit est de démocratiser l’intelligence artificielle au sein de la société, d’habituer les humains à communiquer avec l’IA et à l’adopter dans leur quotidien !

Roborock Saros Z70 : le 1er aspi avec un bras pour ramasser les chaussettes qui traînent

Également présent au CES 2025, le champion des aspirateurs robots, Roborock, a dévoilé son nouveau modèle Saros Z70.

Il s’agit du premier aspirateur produit en masse doté d’un bras robot intelligent déployable. Ce bras robotique à cinq axes OmniGrip utilise des capteurs, une caméra et une lumière LED.

L’aspirateur Z70 embarque le système de navigation et de cartographie StarSight Autonomous System 2.0 de Roborock, qui combine une tour de capture de distance laser Laser Distance Sensor (LDS) avec des capteurs 3D Time-of-Flight et des caméras RGB basées sur l’IA.

Ceci lui permet de détecter 108 types d’obstacles différents. Dès que le robot perçoit un obstacle, le bras peut s’étendre pour saisir et déplacer des objets d’un poids maximal de 300 grammes : serviettes, chaussettes, mouchoirs, jouets…

Lors de mon test du Roborock Q Revo Master, l’un des principaux inconvénients que j’ai constatés est que le moindre objet qui traîne sur le sol se bloque dans les brosses et provoque une erreur.

Ce bras robotique est donc une très bonne nouveauté, car vous n’aurez plus besoin de ramasser tous les objets de votre logis avant de lancer un nettoyage !

Par ailleurs, le Z70 propose une puissance d’aspiration de 22000 Pa parmi les plus élevées du marché, un système anti-emmêlage, la brosse principale FreeFlow et la brosse latérale FlexiArm Riser.

SenseRobot Chess : le robot qui va vous défoncer aux échecs

Ce robot révolutionne le jeu d’échecs en alliant l’IA et la robotique. Conçu aussi bien pour les pros que pour les amateurs, il maîtrise le jeu, peut ajuster son niveau et peut faire office d’entraîneur pour les compétitions.

Grâce à sa technologie de vision IA et ses algorithmes de prise de décision, il utilise son bras robotique pour saisir les pièces sur l’échiquier et les déplacer. De plus, il peut enregistrer et évaluer les parties pour fournir ses retours.

Au total, 25 niveaux de coaching sont proposés ainsi que des leçons personnalisées et la possibilité de jouer en ligne contre des adversaires du monde entier.

Il se décline aussi en version 2 en 1 avec un jeu de dames. Là encore, des cours interactifs sont proposés. C’est un excellent outil éducatif pour tous les âges !

Avec plus de 100 000 unités prêtes à la vente, ce robot est aussi le premier bras robotique produit en masse pour le grand public.

Mirokai : un ami robot pour les personnes sensibles

L’entreprise Enchanted Tools a présenté son robot Mirokai. Ce nom est formé des mots japonais « Miro » et « Okai » signifiant « voir la beauté dans l’autre ».

Plus qu’un simple robot, Mirokai est un personnage qui peut être votre ami et aider les personnes sensibles à se sentir moins seules.

Il utilise de multiples IA pour discuter avec les utilisateurs, naviguer en toute autonomie, et prendre en charge des tâches logistiques.

Son poids est de 35 kilos pour une taille de 120 centimètres environ. Sa batterie lui offre 4 heures d’autonomie, et il peut marcher à une vitesse de 2,9 km/h.

Il est doté de bras détachables, de LEDs, et d’un anneau autour de sa base pour empêcher les chutes.

À l’heure actuelle, Enchanted Tools collabore déjà avec des hôpitaux à qui elle fournit son robot. Toutefois, la firme compte passer à la production de masse d’ici la fin de l’année !

MarsCat : le tout premier chat robot

Voici le premier chat bionique au monde, MarsCat de Elephant Robotics. Il est conçu pour servir de compagnon robotique dans les maisons, les salles de classe ou pour la recherche scientifique.

Ce robot fait tout comme un vrai chat. Il s’étire, dort, court, marche, et imite les tâches comme enterrer sa litière. Mais sans en mettre partout !

Avec son design tactile, il offre une expérience interactive et réagit lorsqu’on lui caresse la tête, le dos ou le menton.

Ce petit chat peut aussi reconnaître les objets, les jouets et son lit. Vous pouvez même le faire jouer avec des baguettes, des balles ou un poisson en plastique.

Il entend aussi les commandes, et réagit avec sa personnalité qui évolue au fil des interactions avec l’utilisateur. Elle est définie par six traits : enthousiaste, distant, paresseux, sociable, ou timide.

Le caractère de MarsCat s’adapte au comportement de l’utilisateur. Les facteurs comme le ton, la fréquence d’interaction, ou les réactions au jeu le rendent unique.

Il est alimenté par un Raspberry Pi quad-core, et vous pouvez créer des programmes personnalisés pour étendre ses fonctionnalités.. Ceci le rend idéal pour les applications éducatives, commerciales ou pour la recherche.

CASBOT 01 : un robot humanoïde pour le grand public

Le robot humanoïde CASBOT 01 a été dévoilé par la startup chinoise Lingbao. Il s’agit d’un bipède de taille humaine, pensé pour un usage généraliste avec une IA.

Son surnom est « Wednesday ». a Il pèse 60 kilos pour 1 mètre 79, et possède 52 degrés de liberté de mouvement. En termes de puissance de calcul, il atteint 550 billions d’opérations par seconde (TOPS).

Ses mains sont soigneusement conçues et son contrôle de force est hautement dynamique, ceci lui permet d’opérer continuellement pendant près de quatre heures.

Tous les composants mécaniques sont dissimulés au regard, ce qui permet un aspect amical et bienveillant grâce à son enveloppe à l’apparence naturelle.

Sa tête a deux degrés de liberté et des capteurs pour l’interaction visuelle et auditive. Il est capable d’effectuer des tâches telles que de rester debout, de marcher, de courir ou de sauter.

Il peut aussi effectuer des activités comme de trier les vêtements ou d’assembler des objets. Ceci montre à quel point ce robot peut être adaptable et fonctionnel !

Mirumi : le robot qui va remplacer les enfants

La firme japonaise Yukai Engineering a présenté Mirumi : un robot qui se clipse sur un sac, pour simuler l’interaction avec un enfant humain.

Ses capteurs lui permettent d’interagir avec les gens où les objets à proximité avec des mouvements des yeux et de la tête. Lorsqu’on l’approche ou le saisit trop brusquement, il mime la timidité.

En guise de capteurs, il embarque un IMU (Inertial Measuring Unit) pour détecter les mouvements comme les tapotements où les déplacements du sac. Un capteur de distance interne analyse aussi son environnement.

Grâce à un design équilibré entre sa tête et son corps, ses composants mécaniques internes sont maintenus. Il est doté de bras pour sécuriser le sac, et ses yeux inspirent la tendresse.

Il est conçu pour mimer les émotions humaines, par exemple en affichant un air intrigué en bougeant la tête vers les objets qu’il détecte.

Lorsque le sac bouge, il regarde autour de lui avec curiosité. Il couvre aussi son visage avec timidité quand on le fixe.

Si vous le secouez, il remue la tête pour exprimer son mécontentement. Et lorsqu’on le laisse seul, il se repose paisiblement en regardant autour de lui.

Samsung Ballie : un robot inspiré par Star Wars

Dans le monde de Star Wars, l’échange d’informations s’effectue par le biais de droïdes dotés de projecteurs. Le robot Samsung Ballie semble directement inspiré du droïde BB-8 de la dernière trilogie en date !

Ce petit robot rond reçoit les commandes vocales, se déplace en roulant, et projette des images sur n’importe quelle surface.

Il avait déjà été présenté au CES en 2020, mais sa commercialisation est finalement prévue pour 2025 !

LG Self-driving Home-Hub : un adorable robot qui comprend vos émotions

https://twitter.com/LGE_Global/status/1879744538262257825

Nominé parmi les Honorés du CES 2025 dans la catégorie IA, ce petit robot au design adorable se déplacer dans votre maison grâce à ses deux jambes roulantes.

Il utilise « l’Intelligence Affectueuse » pour comprendre les émotions de ses utilisateurs et les soutenir, mais aussi détecter les dangers tels que les chutes. Idéal pour les personnes âgées !

Tous ces robots présentés au CES 2025 nous offrent un aperçu d’un avenir proche, où les robots vont transformer nos vies quotidiennes et s’immiscer dans tous les secteurs d’entreprise !

Et vous, qu’en pensez-vous ? Quel est votre robot préféré parmi ceux présentés au CES ? Quel est selon vous le secteur d’application le plus intéressant pour cette technologie ?

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.