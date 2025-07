Seaturns transforme l’eau en électricité : tout savoir sur la startup bordelaise

Seaturns fait partie des entreprises qui transforment l’eau en électricité. Mais il se distingue par sa technologie inédite. Rien d’étonnant à ce que le projet attire de plus en plus d’investisseurs.

Transformer les vagues en électricité, telle est l’ambition de Seaturns. Comme son nom l’indique clairement, cette startup bordelaise mise sur la puissance de l’eau de mer pour révolutionner les énergies renouvelables. Elle semble avoir trouvé la clé pour en tirer pleinement profit. Les premiers résultats du prototype sont déjà prometteurs, et l’entreprise se prépare à conquérir le monde.

Des résultats déjà à la hauteur de toute attente

Créée en 2015 par l’ingénieur Vincent Tounerie, Seaturns est une jeune enseigne bordelaise qui n’a pas peur de bousculer les codes. Sa spécialité est d’exploiter la force des vagues pour produire de l’électricité verte. C’est-à-dire transformer l’énergie brute de la mer en ressources utiles, durables et accessibles.

Sur son site, l’enseigne se définit d’ailleurs comme un « leader dans la technologie de l’énergie houlomotrice pour un monde durable ». Une promesse forte qui semble aujourd’hui prendre forme.

La technologie développée par l’entreprise repose sur un flotteur couplé à un pendule d’eau interne. Sous l’effet du mouvement des vagues, ce pendule s’anime, créant une oscillation qui alimente une turbine. Tout cela permet à Seaturns de générer de l’électricité propre, sans émissions et sans bruit. Et surtout sans endommager l’écosystème marin.

Le dispositif n’est plus un simple plan sur papier. Il vient de passer 18 mois de tests rigoureux à l’Ifremer de Brest. L’un des centres de recherche maritime les plus réputés de France. Ainsi, la technologie a su démontrer son efficacité en matière de production d’énergie. En plus, elle a tenu bon face aux contraintes extrêmes. En somme, Seaturns est désormais prête pour l’étape suivante.

L’électricité de Seaturns : plus de 1 500 investisseurs

Pour accélérer le développement de sa technologie houlomotrice, Seaturns a récemment lancé une campagne de financement participatif. Cette levée de fonds, menée principalement via la plateforme d’investissement Keenest, spécialisée dans les technologies climatiques, n’est pas passée inaperçue.

Au total, 1 543 investisseurs, aussi bien particuliers qu’institutionnels, ont répondu présents. Grâce à eux, la startup bordelaise a récolté près de 2,9 millions de dollars, soit environ 2,4 millions d’euros. Une somme conséquente qui servira à industrialiser la technologie et à lancer un démonstrateur à grande échelle.

« Nous remercions chaleureusement les 1 543 investisseurs qui nous ont fait confiance » a déclaré Vincent Tournerie, fondateur et président de Seaturns. « Ce soutien est essentiel pour déployer notre démonstrateur à grande échelle et accélérer notre développement industriel. »

La prochaine étape se jouera donc au large. Le démonstrateur sera installé sur SEM-REV, un site d’essai en mer opéré par la Fondation OPEN-C. Cette plateforme offre toutes les infrastructures nécessaires. Parmi elles, les connexions sous-marines, les dispositifs de surveillance environnementale et l’accompagnement technique.

Pour la jeune pousse, ce financement marque l’aboutissement de près de dix ans de travail. Elle espère désormais concrétiser son ambition. Celle de proposer une solution brevetée d’énergie houlomotrice simple et résiliente.

Alors, quand pourra-t-on bénéficier de cette électricité venue de la mer ? Pour l’instant, aucune date officielle n’a été communiquée. Mais si tout se passe comme prévu, l’électricité venue des vagues pourrait bientôt devenir réalité.

