Starlink : une grave menace de sécurité mondiale ? La Chine alerte

L’espace semble silencieux et infini. Pourtant, Starlink pourrait bien représenter un défi inédit pour la sécurité mondiale. Et personne ne sait encore l’ampleur du risque.

Depuis quelques années, Starlink fascine avec ses milliers de satellites. Le réseau de satellites d’Elon Musk compte déjà près de 10 000 engins en orbite, avec un plan pour en déployer plus de 42 000.

Mais cette expansion fulgurante de Starlink soulève aussi de vraies questions sur la sécurité mondiale. Car l’espace se densifie à grande vitesse. Dès lors, chaque nouveau lancement pose la même interrogation sur les collisions potentielles, la multiplication des débris ainsi que les règles internationales encore trop floues.

Pourquoi Starlink est une menace pour la sécurité mondiale ?

Lors d’une réunion informelle du Conseil de sécurité de l’ONU convoquée par la Russie, Pékin a lancé l’alerte. Starlink poserait désormais de sérieux enjeux en matière de sécurité mondiale. Pour cause, les satellites Starlink se rapprochent dangereusement de stations spatiales. Ils créent aussi des débris à gogo, tout en brouillant la frontière entre civil et militaire.

Selon le représentant chinois, « face à l’expansion rapide des activités spatiales commerciales, la prolifération incontrôlée de constellations de satellites commerciaux par un certain pays, en l’absence de réglementation efficace, a engendré d’importants problèmes de sûreté et de sécurité ». La déclaration ne rassure pas malheureusement.

En plus, les incidents cités par Pékin sont concrets. En 2021, des satellites Starlink ont frôlé la Station spatiale internationale. Ce qui oblige les astronautes à effectuer des manœuvres d’évitement.

Plus récemment, un engin Starlink s’est désintégré le 17 décembre. Cela crée plus d’une centaine de débris. Pour les pays avec moins de moyens pour suivre et manœuvrer leurs satellites, chaque fragment devient un véritable danger. Et ce n’est pas juste de la théorie. Un débris à grande vitesse peut transformer un satellite en poussière en un éclair.

Au-delà de la sécurité physique

Il y a aussi le côté légal et militaire. Les satellites peuvent être utilisés pour la reconnaissance ou les communications sur le champ de bataille. Et ça, ça dérange Pékin. «

Cela a brouillé la frontière entre les activités militaires et civiles dans l’espace, créé des dilemmes en matière de responsabilité et posé des défis au Traité sur l’espace extra-atmosphérique », précise le diplomate chinois. Bref, l’espace devient un terrain glissant, où les règles ne suivent pas le rythme de la course technologique.

La Chine ne se limite pas non plus aux débris et collisions. Elle accuse aussi Starlink d’opérer sans autorisation dans plusieurs régions, de l’Asie du Sud à l’Afrique. Selon Pékin, le réseau aurait même été utilisé par des groupes terroristes ou des réseaux de fraude.

Elon Musk a déjà nié ces allégations. Il affirme que les faisceaux de satellites étaient désactivés au-dessus de l’Inde. Il mentionne également que SpaceX avait désactivé plus de 2 500 kits Starlink liés à des escroqueries présumées au Myanmar.

Alors, Starlink est-il vraiment une menace mondiale ou juste le bouc émissaire d’une course spatiale qui échappe à tout contrôle ? Quoi qu’il en soit, entre les rêves d’internet universel et les collisions à éviter, le débat est lancé. Et personne n’a vraiment envie de jouer à la roulette russe avec l’espace.

