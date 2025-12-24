Starlink bientôt détruit par la Russie ? L’OTAN sonne l’alerte rouge

Dans le silence glacial de l’orbite basse, une guerre d’un nouveau genre se prépare. Si Starlink, la constellation de satellites d’Elon Musk, a révolutionné l’accès à Internet sur Terre. Elle est aujourd’hui devenue la cible prioritaire du Kremlin. Selon des rapports récents de l’OTAN, Moscou veut créer une arme antisatellite inédite.

L’arme du chaos : des nuages de débris spatiaux

L’information, révélée par les services de renseignement de deux pays membres de l’OTAN, décrit un scénario digne d’un film de science-fiction. Par contre, les conséquences sont bien réelles. Plutôt que d’utiliser des missiles coûteux et imprécis pour abattre chaque satellite un par un. La Russie travaillerait sur un système à effet de zone.

Le concept est terrifiant de simplicité. Des satellites tueurs russes largueraient des centaines de milliers de billes métalliques miniatures en orbite. À la vitesse où se déplacent les objets dans l’espace, ces projectiles de quelques millimètres se transforment en balles redoutables. Tout satellite Starlink traversant ce nuage de métal serait instantanément criblé d’impacts et neutralisé.

Pourquoi Starlink est-il dans le viseur de la Russie ?

Pour Vladimir Poutine, Starlink n’est pas un simple service commercial, c’est une arme de guerre. Depuis le début du conflit en Ukraine, les terminaux de SpaceX sont le système nerveux de l’armée ukrainienne. Ils permettent de coordonner les troupes et de guider les drones. Cette technologie permet aussi de maintenir les communications là où les réseaux classiques ont été détruits.

L’OTAN souligne que cette dépendance technologique est devenue le talon d’Achille de l’Occident. En détruisant Starlink, la Russie aveuglerait les forces ukrainiennes en un clin d’œil. Le Kremlin a d’ailleurs déjà prévenu que les satellites commerciaux utilisés à des fins militaires sont des cibles légitimes.

Un suicide spatial pour Moscou ?

Si la menace est prise très au sérieux, elle divise les experts. Pourquoi ? Parce que l’espace ne connaît pas de frontières. Si la Russie déploie un tel nuage de débris, elle risque de déclencher le syndrome de Kessler. Une réaction en chaîne où les débris détruisent d’autres satellites. Cette situation va créer encore plus de débris, jusqu’à rendre l’orbite terrestre totalement inutilisable.

Les satellites russes, mais aussi la Station spatiale chinoise, seraient tout aussi menacés que ceux d’Elon Musk. Pour Victoria Samson, experte en sécurité spatiale, ce serait un suicide stratégique. La Russie, qui investit massivement pour rester une puissance spatiale, perdrait aussi ses yeux et ses oreilles dans le ciel.

L’alerte rouge de l’OTAN est-elle une dissuasion ou une réalité ?

Malgré ces doutes, le général canadien Christopher Horner, chef des opérations spatiales, ne cache pas son inquiétude. Le manque de traçabilité de ces billes métalliques permettrait à Moscou de frapper sans pouvoir être formellement accusé.

La France et ses alliés qualifient déjà ces manœuvres d’irresponsables et hostiles. Entre la mise en service du système de missiles S-500 et ces projets de nuages destructeurs. La Russie montre qu’elle est prête à tout pour contester la suprématie technologique d’Elon Musk.

Starlink est-il condamné ? Pas encore. Mais l’alerte rouge sonnée par l’OTAN marque un tournant. Si le projet russe de nuages de débris venait à voir le jour, ce n’est pas seulement Internet qui serait menacé. L’avenir même de l’exploration spatiale va se retrouver en péril.

