Vidéo : la toute première discussion entre deux robots humanoïdes

Vous y croyez vous ? Deux robots humanoïdes en pleine discussion comme nous, humains ! Ceux qui étaient au CES édition 2026 ont pu voir ça de leurs yeux, et oui, une vidéo existe pour prouver que ce n’est pas un rêve.

La discussion que je parle concerne deux robots humanoïdes développés par Realbotix, Aria et David. Leur particularité ? Ils sont capables de dialoguer librement, en temps réel et sur plusieurs langues. Aucun humain n’a piloté la scène, aucun script n’a guidé leurs échanges.

Les visiteurs ont assisté à plus de deux heures d’interaction autonome, parfois hésitante, parfois étonnamment fluide. Bien évidemment, cette démonstration en dit long sur l’évolution de l’intelligence artificielle incarnée.

Une discussion entièrement improvisée entre les robots

Aria et David ont bluffé le public, non seulement par leur apparence humanoïde qui est bien loin des robots métalliques classiques. Mais aussi par leur capacité à parler comme les humains. Comment donc ? C’est l’IA qui entre en jeu. Comme toujours. En effet, chaque réponse était générée par leur IA embarquée, exécutée localement sur l’appareil.

Le traitement ne passe plus par le cloud. Les robots analysaient, comprenaient et répondaient sur place. Le PDG de Realbotix, Andrew Kiguel, a insisté sur ce point en évoquant que « Nos robots peuvent interagir entre eux, de manière totalement autonome, et improvisée. »

Comme vous le voyez sur la vidéo ci-dessus, pendant la discussion, les robots se percevaient mutuellement. Ils s’adaptaient aux propos de l’autre et improvisaient des phrases.

Le plus intéressant dans tout cela ? L’expérience ne se limitait pas à l’anglais. Aria et David ont basculé entre français, espagnol et allemand. L’idée est donc de montrer la capacité multilingue de leur modèle de langage et la flexibilité de la plateforme Realbotix.

Impressionnant, mais pas encore au top

À un moment, lors de la discussion, l’un des robots a lâché : « Pas de nervosité liée au café, pas de silences gênants, que du charisme de silicium ». Cette réplique semblait sortir naturellement, sans script ni consigne. Mais ça montre aussi que leur IA n’est pas encore totalement au point.

En plus, les pauses, les incohérences et le rythme irrégulier rappelaient cependant que ces systèmes sont encore en phase d’expérimentation. Les robots restent aussi mécaniques, comparés à des humanoïdes comme Ameca.

Pour ceux qui ne savent pas encore, ces derniers sont connus pour leurs expressions faciales et leur fluidité quasi humaine. Certains visiteurs les ont qualifiés de « mannequins en caoutchouc munis de haut-parleurs ».

Malgré ces limites, la démonstration illustre un progrès réel. Des machines capables de tenir un dialogue long et improvisé, sans intervention humaine, est déjà quelque chose. Ce n’est pas parfait, mais l’authenticité prime sur la performance polie.

Discussions entre les robots : l’authenticité avant tout

Ce qui distingue cette présentation, c’est la liberté laissée aux robots. Contrairement à la majorité des démonstrations humanoïdes, aucune chorégraphie ne guidait leur discussion. Les pauses, les décalages et les hésitations ont d’ailleurs rendu le dialogue plus humain, ou du moins, plus crédible dans sa spontanéité.

Sur son site, Realbotix explique que ses robots sont conçus pour offrir une « personnalisation optimale ». Ces machines s’adaptent à chaque besoin, que ce soit pour un personnage prédéfini ou un humanoïde entièrement personnalisé.

Realbotix a toutefois exposé la réalité de l’IA conversationnelle embarquée. Les systèmes actuels peuvent improviser, mais restent limités dans l’expression et la fluidité.

Cette démonstration publique a ainsi offert aux investisseurs, aux leaders de l’industrie et aux médias un aperçu sans filtre de ce que l’entreprise a développé. Les robots humanoïdes deviennent progressivement capables d’interactions complexes et prolongées, et ce, sans téléopération ni scripts prédéfinis.

La vision ambitieuse de Realbotix pour ses robots

Parallèlement, Realbotix a présenté un autre humanoïde équipé de son système de vision breveté. Non, ce robot ne sait pas seulement tenir une discussion. Il suit visuellement les participants et interprète leurs expressions faciales ainsi que vocales pour déduire leur état émotionnel.

L’idée est de créer une interaction sociale incarnée, où le robot perçoit et répond naturellement à son environnement humain. Cette démonstration confirme évidemment l’accent mis sur la perception visuelle en temps réel et l’interaction sociale.

Les robots Realbotix ne se contentent plus de répéter des phrases ou d’exécuter des scripts. Ils observent et réagissent en fonction de la situation. Même si le résultat reste limité comparé à des IA purement vocales comme GPT-4o, l’expérience ouvre la voie à des applications concrètes dans le service client, le divertissement et la compagnie.

