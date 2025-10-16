Pas de vraie stratégie IA ? Cisco a de très mauvais présages pour votre entreprise

Selon le dernier rapport de Cisco, publié en octobre 2025, seulement 13 % des entreprises ont une vraie stratégie pour l’intelligence artificielle. Alors, quelles sont les conséquences pour toutes celles qui galèrent à structurer l’adoption de l’IA ?

Pourquoi tant de boîtes piétinent face à l’IA ?

Le rapport de Cisco est clair : il y a un fossé énorme entre l’ambition et la réalité. Beaucoup de boîtes veulent faire de l’IA un levier de croissance, mais peu arrivent à dépasser le stade du petit projet pilote. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : seulement 13 % des entreprises ont une vraie feuille de route. La majorité, elle, hésite face aux défis, qu’ils soient techniques ou humains.

Et cette petite minorité, que Cisco appelle les « avant-gardistes », avance quatre fois plus vite que les autres. Leur succès repose sur un constat simple : sans une bonne infrastructure et une politique claire, vouloir jouer les experts de l’IA, ça mène droit dans le mur. L’absence de méthode freine la progression et laisse beaucoup de boîtes dans le doute.

De la promesse à la réalité : le gouffre entre la vision et l’impact

Parmi ces boîtes en avance, près de 90 % voient déjà des bénéfices concrets sur leurs résultats, leur productivité et leur innovation. En comparaison, les autres stagnent autour de 60 %. Et cette différence, ce n’est pas du hasard. C’est le fruit d’une volonté forte d’intégrer l’IA au cœur de leur transformation, en y mettant les moyens.

Mais ce pragmatisme est loin d’être la norme. Seuls 24 % des « retardataires » voient l’IA comme un investissement prioritaire, contre 79 % chez les leaders. Au final, la discipline et la constance sont essentielles. L’improvisation, elle, fragilise toute perspective de réussite.

Infrastructure et sécurité : la clé pour passer à la vitesse supérieure

Les chiffres du rapport le prouvent : 98 % des leaders adaptent déjà leurs réseaux à la montée en puissance de l’IA. Ils préparent chaque composant à une augmentation de la charge. À l’opposé, seulement 46 % des « suiveurs » font cette adaptation. Et ils exposent leur système à des risques de saturation.

Et pour la sécurité, c’est la même histoire. Près de 75 % des leaders se déclarent capables de superviser et de protéger leurs agents IA. Ce chiffre tombe à 31 % pour les autres. Tout retard sur la modernisation technique peut donc freiner durablement l’adoption de l’IA et compromettre la sécurité.

L’intégration des agents IA : bientôt la norme ?

La tendance se confirme chez les pros. Selon Cisco, 83 % prévoient le déploiement d’agents IA dans leur activité. Et l’étude prévoit qu’à la fin 2026, près de 40 % des employés travailleront quotidiennement avec ces assistants numériques.

Se préparer à cette intégration, ça implique des ajustements techniques importants. Mais aussi une vigilance accrue en matière de supervision et de formation. Les entreprises qui anticipent ces transformations renforcent la confiance de leurs équipes et leur attractivité auprès des talents.

Les leçons des leaders : rigueur, anticipation et organisation des données

Cisco met en garde contre le risque de repousser sans cesse les changements nécessaires. Qu’il s’agisse de moderniser ses systèmes, de rationaliser la collecte de données ou de planifier la montée en charge, l’immobilisme a un coût élevé. Près des deux tiers des décideurs interrogés anticipent une hausse des charges informatiques de plus de 30 % dans les trois prochaines années. Et ils soulignent des difficultés persistantes à centraliser leurs données.

À l’inverse, ceux qui misent sur une planification rigoureuse établissent des fondations solides pour leur transformation. Le rapport de Cisco le rappelle : une approche intégrée et anticipée permet de neutraliser les risques d’essoufflement et offre un terrain stable pour exploiter pleinement l’essor de l’IA, dès aujourd’hui.

