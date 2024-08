VoirMaClasse.com : ce site est une arnaque ! Ne vous laissez pas piéger

Ah la rentrée scolaire ! Une période chargée d'excitation et de mystère, surtout pour ceux qui veulent découvrir ses futurs camarades. C'est alors que des arnaques comme VoirMaClasse.com se glissent dans le décor. Ces sites exploitent cette curiosité en échange de vos données personnelles.

La rentrée approche à grands pas et avec elle l'éternelle question : “Qui sera dans ma classe ? ». Face à cette interrogation, de nombreux élèves se tournent vers Internet pour avoir des réponses rapides. C'est ainsi qu'ils tombent sur VoirMaClasse.com. Ce site promet de dévoiler la composition des classes en avance. Mais attention, il s'agit bel et bien d'une ruse.

Pour paraître plus crédible, VoirMaClasse.com imite l'apparence des sites officiels de l'Éducation nationale. Il arbore un design soigné, avec le fameux drapeau français, tout en utilisant une typographie et des couleurs similaires.

Afin d'accéder à la liste tant attendue, les élèves doivent accomplir trois “missions” sur quatre. Ces derniers servent à vérifier qu'ils sont des humains, pas des robots. Les tâches prennent de nombreuses formes : installation d'application ou remplissage de formulaire pour gagner des cadeaux. Par exemple, un iphone 15, une bouteille de champagne ou même des chocolats… Or, ces étapes sur VoirMaClasse.com n'ont qu'un seul but : collecter des données personnelles.

En effet, derrière ces missions se cachent des liens affiliés qui redirigent vers des sites tiers. Sur ces derniers, on vous demande de fournir des informations sensibles (noms, date de naissance, nom d'établissement…) ou de s'inscrire à des offres.

Un site qui propose de voir la composition de sa classe de la rentrée en avant-première ? C'est une nouveau type d'arnaque particulièrement en vogue ces derniers jours. ⬇️ pic.twitter.com/KU2BHhp1Af — Signal-Arnaques (@SignalArnaques) August 6, 2024

D'après Signal-Arnaques, « Dans le meilleur des cas, ce sont des liens d'affiliations« . Mais comme vous le savez, ces données peuvent ensuite tomber dans de mauvaises mains. Par exemple, les pirates informatiques ne manqueront pas de créer des faux comptes avec. Soyez prudent, car il se peut également que ses liens vous entraînent vers des offres déguisées avec des frais cachés.

Pourquoi le ministère de l'Éducation nationale dément catégoriquement ?

⚠️ Attention au site «VoirMaClasse» qui ne donne pas la liste des élèves en avance mais dérobe les données personnelles ou oriente vers des arnaques



➡️ https://t.co/CN5SpkUwN7 pic.twitter.com/euNJ0VP4Nd — Le Parisien (@le_Parisien) August 7, 2024

Le ministère de l'Éducation nationale tient à rappeler que VoirMaClasse.com et « aucun » autre site ne peut fournir ce genre d'information à l'avance. “Nous n'avons pas de système en interne qui fait remonter toutes les constitutions de classe” affirme le gouvernement.

En réalité, la composition des classes varie en fonction de nombreux facteurs comme les effectifs, les choix d'options des élèves ou encore les contraintes matérielles des établissements… “Les chefs d'établissement doivent composer avec de nombreuses données, dont les options et spécialités choisies par les élèves”, ajoute le ministère.

Par ailleurs, “ce sont des informations confidentielles que les chefs d'établissement ne diffusent pas et qu'on ne donnerait pas à un site extérieur” explique le gouvernement. Excepté pour les résultats du brevet et du baccalauréat. Le ministère met donc en garde les élèves et leurs parents contre les sites frauduleux comme VoirMaClasse.com.

Pour éviter de se faire piéger, il est important de rester vigilant et de ne jamais communiquer vos données personnelles sur des sites inconnus. La surprise de la rentrée vous attendra le 2 septembre 2024, jour où vous découvrirez enfin votre classe.

En attendant, vous pouvez consulter le site officiel de votre établissement scolaire pour obtenir toutes les informations utiles à propos de la rentrée. N'oubliez pas, la patience est une vertu, surtout quand il s'agit de protéger vos données personnelles.

Et vous, avez-vous déjà été confrontés à ce type d'arnaque comme sur VoirMaClasse.com ? Partagez votre expérience en commentaire.

