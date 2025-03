Rapport Zscaler : pourquoi l’IA est une menace grandissante ?

L’usage des outils d’IA/ML en entreprise explose, avec une hausse de plus de 3 000 % en un an. Cette adoption massive soulève de nouveaux défis en matière de cybersécurité. Pour y répondre, une approche Zero Trust est nécessaire.

Une adoption fulgurante… qui inquiète

Le dernier rapport ThreatLabz de Zscaler dresse un constat sans équivoque : l’IA s’impose dans les entreprises à un rythme effréné. Entre février et décembre 2024, les transactions IA/ML ont été multipliées par 36. Elles ont ainsi atteint 3 624 To de données transférées vers ces outils. ChatGPT arrive en tête des applications les plus utilisées — et les plus bloquées. Preuve que les entreprises cherchent encore l’équilibre entre innovation et protection des données.

IA agentique, DeepSeek et menace cyber croissante

Les nouvelles générations d’IA, comme l’agentique ou le modèle open source DeepSeek, posent un nouveau défi sécuritaire. Leur potentiel est immense… tout comme leur détournement possible par des cybercriminels. Pour y répondre, Zscaler mise sur une architecture Zero Trust renforcée par l’IA, capable d’anticiper les risques, de segmenter les accès et d’empêcher les fuites avant qu’elles ne surviennent.

