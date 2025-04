Gran Turismo 7 : ce PNJ entraîné avec l’IA est imbattable à la course

Gran Turismo Sophy 2.1, un PNJ entraîné par l’IA, excelle en course et s’adapte aux joueurs sur 19 circuits personnalisables.

La mise à jour de Gran Turismo 7 du 27 mars 2025 a introduit de nouvelles améliorations de GT Sophy. Chaque update élargit son terrain de jeu et affine son comportement, loin des simples lignes droites ou courbes prédéfinies. Ce PNJ apprend des humains et ajuste sa conduite en piste.

Gran Turismo dope son PNJ à l’IA

Tout a débuté en 2021, quand Sony AI a créé un agent imbattable pour Gran Turismo 7, GT Sophy. Ce PNJ a défié les meilleurs pilotes mondiaux lors d’un duel épique

Le score final affiche 104 victoires contre 52 pour l’IA. Ce n’est pas juste une question de réflexes. Le PNJ IA de Gran Turismo maîtrise les stratégies, anticipe les mouvements et respecte même les règles tacites des courses.

Avec la mise à jour 1.57 sur PS5, GT Sophy passe en version 2.1. Sony AI et Polyphony Digital le rendent accessible sur 19 circuits, contre neuf auparavant.

Les joueurs peuvent maintenant le défier en mode course rapide ou créer des affrontements sur mesure. La difficulté se règle sur trois niveaux — facile, moyen, dur — et modifie la conduite de l’IA, rendant chaque duel plus imprévisible.

Des courses sur mesure plus immersives

La dernière mise à jour du GT7 active des options comme l’usure des pneus ou la consommation de carburant. Les pénalités entrent aussi en jeu pour corser l’expérience.

Les joueurs choisissent leurs adversaires parmi les voitures du garage. Puis, GT Sophy s’adapte à ces paramètres en temps réel. Cela donne des courses qui se rapprochent d’une vraie compétition.

Cependant, le PNJ IA ne suit pas un script rigide de Gran Turismo. Il observe les habitudes des joueurs et tire des leçons de leurs choix.

Kaushik Subramanian, chercheur chez Sony AI, a expliqué que l’équipe travaille depuis trois ans avec Polyphony Digital. Ils veulent offrir une IA qui dynamise les courses, quel que soit le niveau du joueur derrière le volant.

Contrairement aux PNJ classiques de Gran Turismo, cet agent IA prend des risques calculés et exploite les failles adverses. Parfois, il commet des erreurs si on le pousse dans ses retranchements.

Des circuits comme Spa-Francorchamps ou Suzuka mettent ses limites à rude épreuve. Dommage qu’il ne maîtrise pas encore toutes les variantes du Nürburgring.

