À la découverte de 18.06, l’École IA qui forme en France aux métiers de l’industrie 

Aujourd’hui, l’IA est partout et est même devenue incontournable. Elle s’impose comme une compétence clé dans de nombreux secteurs d’activités. Désormais, se former aux métiers de l’IA dans des écoles comme 18.06 relève plus d’une nécessité que d’une option, si l’on veut aider les entreprises et organisations à rester compétitives.

18.06 est un établissement d’enseignement supérieur privé situé à Molsheim, dans le Bas-Rhin. Cette école IA forme aux métiers clés liés à l’intelligence artificielle. Elle propose notamment des formations Bac+3 et Bac+5, avec des cursus spécialisés en Informatique, Intelligence Artificielle, Sciences Politiques et du Renseignement. L’école 18.06 ambitionne de former les futurs stratèges français et européens, des experts recherchés dans leurs domaines respectifs. Découvrez cette école qui forme aux métiers très demandés.

Dans quel but l’École 18.06 a-t-elle été créée ?

18.06 est née pour répondre à un appel, celui de former des esprits capables de protéger la souveraineté numérique française dans un monde hyperconnecté et interdépendant. Le monde actuel évolue à grande vitesse. Les technologies numériques, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les données sont des leviers de pouvoir majeurs. Les comprendre, savoir les utiliser au service du bien commun et dans l’intérêt général est la seule façon de bâtir et de protéger la souveraineté intellectuelle et technologique de la nation.

Pour l’école Intelligence Artificielle 18.06, “la technologie n’a de sens que lorsqu’elle est mise au service de valeurs humaines et stratégiques”. À cet effet, l’école forme non seulement des techniciens, mais aussi des citoyens engagés, des stratèges conscients de leur rôle dans la société. Elle forme des profils susceptibles de répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises sur les plans technique, stratégique, politique et éthique.

Les formations proposées par l’École 18.06

L’École IA propose des formations du Bac+3 au Bac+5 dont les diplômes sont certifiés RNCP ou reconnus par les professionnels. Ces cursus sont accessibles hors Parcoursup, ce qui veut dire que vous pouvez postuler à l’une de ces formations à n’importe quel moment de l’année. Les cours se déroulent en présentiel sur le campus. En tant qu’étudiant, vous avez la possibilité d’effectuer des stages durant les périodes estivales. L’alternance quant à elle, est disponible à partir de la troisième année de bachelor auprès des entreprises et institutions partenaires.

Vous trouverez deux types de Bachelor à l’École 18.06, un Bachelor en informatique et un Bachelor Sciences Politiques. Le Bachelor en Informatique (BAC+3) vous forme aux fondamentaux de développement Web et Logiciel, ainsi qu’aux réseaux informatiques. Il permet d’acquérir un titre professionnel enregistré au RNCP de niveau 6, par le Ministère du Travail. Il s’agit de :

Administrateur d’infrastructures sécurisées, RNCP n°37680 ;

Concepteur développeur d’applications, RNCP n°37873.

Le Bachelor Sciences Politiques (Bac+3) outille les apprenants sur les questions géopolitiques, économiques et institutionnelles, ainsi qu’aux Relations Internationales. À la fin de la formation en Sciences Politiques, vous pourrez prétendre à un titre d’établissement de l’École 18.06, équivalent niveau 6.

Après les Bachelors, vous avez la possibilité de poursuivre vos études dans plusieurs mastères délivrés par l’établissement, cinq pour être plus précis:

Mastère Intelligence Artificielle (Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision) ;

Mastère Cyberdéfense (OSINT, Investigation numérique, DevSecOps, SOC );

Mastère Renseignement (ROEM, Intelligence Économique, Analyse comportementale) ;

Mastère Diplomatie d’Affaires (Négociation internationale, Relations diplomatiques) ;

Mastère Industries Numériques et Product Lifecycle Management (PLM).

Les bachelors en Informatique peuvent donc, en fonction de leur spécialisation, s’orienter vers les mastères Intelligence Artificielle, Cyberdéfense et Industries Numériques. Quant à ceux qui ont fait des études en Sciences Politiques, les mastères Renseignement et Diplomatie d’Affaires sont les plus adaptés.

À quoi s’attendre après une formation dans l’École 18.06?

L’École 18.06 privilégie les petites promotions, soit un maximum de 20 étudiants par classe, afin de favoriser un accompagnement personnalisé. Elle mise sur la double compétence technique et stratégique pour permettre aux étudiants d’obtenir le meilleur et de donner le meilleur d’eux-mêmes.

L’un des objectifs principaux de cette école IA est de préparer les étudiants à intégrer rapidement le monde du travail. À la sortie, les diplômés sont censés maîtriser les bases nécessaires pour évoluer dans des secteurs où l’intelligence artificielle joue un rôle fondamental.

Selon le cursus suivi, les compétences développées peuvent inclure :

L’analyse et le traitement des données,

Les bases du machine learning et du deep learning,

La compréhension des systèmes intelligents,

La capacité à gérer des projets liés à l’IA, à la cybersécurité, au renseignement ou à la diplomatie

Une lecture stratégique des enjeux politico-économiques

Et bien d’autres.

Les débouchés professionnels relatifs aux formations proposées par l’école 18.06 sont nombreux. Les compétences sus-citées ouvrent la porte à plusieurs métiers, parmi lesquels il y a le Développeur ou l’Architecte IA, le Data analyst ou data scientist, le Chargé de projet en systèmes intelligents, l’Analyste en Renseignement ou en Cybersécurité, le Chargé d’affaires, le Chargé de relations publiques, le Journaliste, Juriste, Consultant Intelligence Économique, Analyste géopolitique, Administrateur d’infrastructures réseaux, et bien plus encore.

Ce qui différencie l’École 18.06 des autres établissements

18.06 est la première école en France qui propose des cursus spécialisés en Informatique et en Sciences Politiques pour former les futurs stratèges français. L’une de ses particularités réside dans l’hybridation de ces cursus. Cela veut dire que les étudiants de la filière Informatique recevront des enseignements en sciences politiques et en intelligence économique et ceux en Sciences Politiques profiteront aussi de programmes d’initiation aux outils numériques. De cette façon, la formation n’est pas linéaire.

L’école IA 18.06 mise sur une approche orientée compétences et métiers. De ce fait, elle propose un programme appliqué, ancré dans la réalité du marché et co-construit avec ses entreprises et institutions partenaires. Les formations sont à taille humaine, ce qui facilite l’accompagnement et le suivi des étudiants.

Vous voulez être compétitif sur le marché de l’emploi? L’École 18.06 est accessible hors Parcoursup et peut recevoir votre candidature dès aujourd’hui. Jetez un œil à leur site web !

