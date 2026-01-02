Une vraie révolution : l’IA a bouleversé le design chez Stellantis

L’industrie automobile a toujours été un théâtre d’innovations, des premières lignes de montage de Ford aux souffleries aérodynamiques des années 80. Mais aujourd’hui, nous assistons à une transformation d’une tout autre nature, invisible à l’œil nu mais radicale dans ses effets.

Chez Stellantis, l’intelligence artificielle n’est plus un gadget de laboratoire; c’est le nouveau moteur de la création. Lors d’un échange récent, Thierry Métroz, le patron du design européen du groupe, a partagé un constat sans appel. L’IA a infligé une grosse claque aux méthodes traditionnelles. Retour sur une mutation qui redéfinit le métier de designer et, surtout, les marges financières du groupe.

La fin du syndrome de la page blanche

Traditionnellement, concevoir une voiture est un processus d’une lenteur monstrueuse. Entre les premiers coups de crayon et le prototype physique, des mois s’écoulent. L’IA a pulvérisé ce calendrier. En utilisant des outils génératifs, les designers peuvent désormais explorer des milliers de variations stylistiques en quelques secondes. « On gagne un temps fou sur la phase exploratoire », explique-t-on chez Stellantis.

L’IA ne remplace pas le talent, mais elle agit comme un super-assistant. Elle permet de tester rapidement des combinaisons de matériaux, des signatures lumineuses ou des volumes de carrosserie. Ce gain de temps se chiffre en semaines de travail économisées par projet. Les équipes peuvent alors se concentrer sur l’essentiel qui sont l’émotion et l’ADN de la marque.

L’art de transformer le temps en millions

Si le gain de temps est spectaculaire, l’impact financier est le véritable nerf de la guerre. Dans l’automobile, le temps, c’est littéralement de l’argent. Réduire le cycle de développement d’un véhicule de quelques mois permet d’économiser des millions d’euros. Mais la révolution ne s’arrête pas au style. L’IA intervient également dans l’optimisation industrielle comme la réduction des prototypes physiques. Chaque maquette à l’échelle 1 peut coûter des centaines de milliers d’euros.

En validant les designs virtuellement avec une précision chirurgicale, Stellantis réduit drastiquement le nombre de modèles physiques nécessaires. L’IA peut aussi simuler la résistance à l’air de formes complexes instantanément, évitant ainsi des passages coûteux et répétés en soufflerie. De plus, elle aide à concevoir des pièces plus légères et moins chères à produire, tout en conservant la même solidité.

Le designer 2.0 : du dessinateur au curateur

Face à cette puissance de calcul, une question se pose : que devient l’humain ? Pour Thierry Métroz, le rôle du designer évolue. Il devient un curateur, un chef d’orchestre capable de choisir la meilleure proposition parmi l’infinité de solutions générées par la machine. L’IA n’a pas de goût, pas de culture et ne comprend pas l’histoire d’une marque comme Peugeot ou Lancia. C’est là que l’intervention humaine reste cruciale. Le designer insuffle la cohérence et l’émotion que l’algorithme ne peut que simuler.

Un futur électrique et intelligent

Pour Stellantis, cette révolution tombe à pic. Dans une course effrénée vers l’électrification et face à la concurrence agressive des constructeurs chinois. L’agilité est devenue la clé de la survie. En intégrant l’IA au cœur de son processus créatif, le groupe ne se contente pas de dessiner de plus belles voitures. Effectivement, il construit un modèle économique plus robuste et réactif. Le message est d’affirmer que ceux qui ignoreront cette vague technologique resteront sur le bas-côté. Pour Stellantis, l’IA est devenue le levier de performance qui permet d’allier audace stylistique et rentabilité record.

