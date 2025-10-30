Japan Mobility Show 2025 : top des voitures électriques les plus dingues

Après Munich en septembre, Tokyo prend le relais avec son Japan Mobility Show 2025, ouvert ce 29 octobre. L’événement réunit les géants nippons comme Toyota, Honda, Mazda, Suzuki ou Subaru.

Longtemps prudents sur la voiture électrique, les constructeurs japonais semblent enfin décidés à accélérer sérieusement. Et le résultat ? Une avalanche de prototypes et de concepts électriques, tous plus déjantés les uns que les autres.

Toyota électrise la Corolla et repense ses utilitaires futuristes

Impossible de passer à côté de Toyota cette année. Le géant japonais s’est offert une entrée remarquée avec un concept inspiré de sa célèbre Corolla. Fini le look sage, place à une sportive au design acéré et à l’habitacle épuré, presque clinique.

Le constructeur envisage désormais une version 100 % électrique de sa compacte, installée sur une plateforme multi-énergies. Une métamorphose symbolique pour l’un des modèles les plus vendus au monde, qui se prépare à passer à l’ère de la batterie.

Mais Toyota n’a pas fait le déplacement avec une seule star. La marque a aussi dévoilé deux concepts d’utilitaires, le Kayoibako et le HiAce. Deux cubes roulants au look futuriste qui semblent tout droit sortis d’un manga cyberpunk.

Le premier joue les prototypes expérimentaux, tandis que le second s’approche davantage d’une version prête à affronter le bitume. Ces modèles devraient fonctionner avec plusieurs sources d’énergie, dont bien sûr l’électrique.

Mazda, Suzuki et Honda misent sur les petites électriques pleines de personnalité

Les stands des citadines ont volé la vedette. Mazda a attiré les curieux avec le Vision X-Compact. Long de 3,80 mètres, ce petit SUV impressionne avec ses lignes précises et une technologie pensée pour renforcer le lien entre conducteur et machine. Mazda évoque même une IA « empathique », capable de ressentir les émotions du conducteur.

Suzuki, fidèle à sa spécialité des voitures miniatures, a présenté la Vision e-Sky, une Kei-car 100 % électrique taillée pour la jungle urbaine. Petite, nerveuse et carrément mignonne, elle affiche 270 km d’autonomie et promet des trajets du quotidien sans stress. La marque prévoit une production en série d’ici fin 2026.

Et pendant que se la joue sobre, Honda fait rugir la sienne. Sa Super-One, version survitaminée de la récente N-ONE e:, attire tous les regards. Elle a une carrosserie élargie, un bouclier musclé et un mode « Boost » pour simuler le passage des vitesses avec bruit moteur artificiel. Dommage que seuls les Britanniques puissent en profiter pour l’instant, car elle aurait clairement trouvé des fans en Europe.

Honda ne s’arrête pas là. Après la présentation de la 0 Saloon et du 0 SUV au CES en janvier, le constructeur revient avec le prototype Honda 0 α (alpha), un SUV électrique pensé comme modèle d’entrée de gamme. Prévu pour 2027, il vise d’abord le Japon et l’Inde.

Voici Subaru

Moins bavard que ses concurrents, Subaru a pourtant réussi à se faire remarquer. Le constructeur a dévoilé le Performance-E STI. Ce modèle a une allure agressive et des références aux grandes heures de la marque. L’entreprise veut clairement prouver que performance et électricité ne sont plus deux mondes opposés.

L’électrique devient donc un terrain de jeu pour les Japonais, et Subaru semble prêt à y retourner avec panache. Si la marque reste discrète sur les détails techniques, son message est limpide. L’ADN sportif de la marque n’est pas mort, il change juste de source d’énergie.

Et peut-être que ce concept marquera le début d’un retour de Subaru sur le marché européen, où beaucoup rêvent encore de revoir une WRX moderne rugir… sans une goutte d’essence.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.