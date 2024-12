Blender 4.3 : le célèbre outil de création 3D s’étoffe de nouveautés qui changent tout

Les fans de création 3D, tenez-vous bien, car Blender 4.3 est là ! Avec cette mise à jour, l’outil open source le plus populaire du monde se rapproche encore un peu plus des logiciels payants. Mais pas de panique, il conserve sa gratuité. Et bien sûr avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations au menu !

Blender est l’outil de graphisme informatique 3D gratuit qui fait battre le cœur des créateurs du monde entier. Ce 10 décembre, la version 4.3 vient tout juste de sortir. Open source, puissant et en constante évolution, Blender s’impose de plus en plus comme une alternative crédible aux grands noms payants du secteur. Cette mise à jour est un véritable cadeau pour les artistes, les animateurs et les développeurs. Retrouvez des outils encore plus intuitifs, des performances optimisées, et de nouvelles fonctionnalités.

Blender 4.3 : Une mise à jour qui redéfinit la création 3D !

Blender, l’outil 3D open source préféré de la planète, continue de se bonifier avec cette version 4.3. Il offre ainsi des fonctionnalités qui simplifient la vie des créateurs tout en élevant leur niveau de jeu.

Le Grease Pencil passe donc à la vitesse supérieure avec Blender 4.3. C’est cette pépite pour les artistes qui veulent dessiner et animer directement dans un espace 3D. La grosse nouveauté, c’est que les pinceaux deviennent des ressources indépendantes. Vous pouvez donc les transporter d’un projet à l’autre.

Par ailleurs, vous pouvez maintenant définir la taille des pinceaux en pixels ou en unités du monde réel. Je pense que cette mise à niveau dans Blender 4.3 est importante pour dessiner des détails précis ou couvrir de larges zones.

Le nouvel outil de dégradé de remplissage simplifie également la création de transitions de couleurs fluides. Tandis que la prise en charge multithread garantit des performances fluides, même sur des projets complexes.

Des rendus toujours plus réalistes

Côté rendu, Blender 4.3 apporte aussi une belle mise à jour à Eevee. C’est son moteur de rendu temps réel, et là, attention les yeux ! Avec la nouvelle fonctionnalité de liaison lumière-ombre, vous obtenez un contrôle presque magique sur la manière dont la lumière interagit avec les objets.

Vous pouvez donc choisir précisément quels éléments de votre scène sont affectés par une source lumineuse. Les ajustements deviennent aussi plus simples et vos effets d’éclairage gagnent en dynamisme. Vos scènes sont donc plus réalistes. Et malgré ces avancées, Eevee reste accessible et performant, même sur des machines modestes.

Pour l’interface, Blender 4.3 se dote des icônes SVG complètement évolutives. Peu importe la taille de votre écran ou vos réglages, l’interface reste nette et agréable. La résolution de l’interface n’est aussi limitée que par la mémoire de votre système.

Vous allez également craquer pour le nouveau mode Conducteur physique du nœud Metallic BSDF. Cette fonctionnalité utilise des données de qualité laboratoire pour simuler exactement la manière dont la lumière interagit avec les métaux.

Petit plus ! Le curseur « Orn », qui ajuste la rugosité de la surface, est un bonheur pour des matériaux comme le bois ou la brique. Moi, j’ai vraiment adoré jouer avec pour peaufiner les textures.

Et vous ? Avez-vous déjà testé Blender 4.3 ? Quelle est votre fonctionnalité préférée dans cette version ? Partagez vos impressions, vos coups de cœur ou même vos critiques dans les commentaires !

