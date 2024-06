Booking donne l’alerte rouge : des milliers de faux hôtels créés par ChatGPT

A l'aube des vacances d'été, la plateforme de réservation d'hôtels Booking met en garde contre l'apparition de faux hôtels créés par ChatGPT. Actuellement, de nombreux escrocs arnaquent les clients ainsi que les hôteliers.

C'est une information que la cheffe de la sécurité internet de la plateforme néerlandaise de réservation d'hôtels Booking a noté. Mais voici ce qu'il en est réellement.

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, dans le viseur des arnaqueurs

Chez Booking, Marnie Wilking, responsable de la sécurité de l'information, a rapporté que l'IA générative a provoqué une explosion des escroqueries. La stratégie des hackers est simple. C'est via le « phishing » (« hameçonnage » en anglais) que les escrocs procèdent.

Cette procédure consiste en un vol d'identité ou d'informations confidentielles par subterfuge. Le malfaiteur envoie un mail ou un sms à la victime. Le pirate informe la cible qu'elle fait actuellement face à un problème. Puis, il mentionne qu'il peut être résolu en cliquant sur un lien spécifique ou en envoyant ses codes d'accès ou ses coordonnées bancaires au pirate.

C'est une technique souvent employée partout dans le monde. Et alors que les beaux jours se profilent à l'horizon, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, longtemps épargné, est maintenant visé par ces malfaiteurs.

ChatGPT, prise à partie pour promouvoir de faux hôtels sur Booking

En ce moment, ce sont les sites web de voyage qui sont une mine d'or pour les escrocs qui pratiquent le hameçonnage. Les voyageurs doivent toujours y communiquer les détails de leur carte de crédit ou télécharger une pièce d'identité. Et comme Booking est très populaire, il est normal que les arnaqueurs y créent de faux hôtels.

Si le hameçonnage existait déjà à travers la messagerie électronique, cette pratique s'est intensifiée après le lancement de ChatGPT fin 2022. L'IA est capable de générer des contenus divers en émettant une simple requête en langage courant.

En effet, l'intelligence artificielle imite bien mieux les courriels officiels. C'est pourquoi, les escrocs profitent de cela à leur avantage. Ils peuvent travailler dans plusieurs langues et avec une meilleure construction grammaticale qu'avant, selon Marnie Wilking.

Les hôteliers sur Booking, également arnaqués

De même, sur Booking, les escrocs à l'origine des faux hôtels ne s'attaquent plus seulement aux personnes qui partent en voyage.

Pour rendre service à un soi-disant client, un hôtelier ouvrira sans doute une pièce jointe envoyée par celui-ci. Or, en réalité, il peut s'agir d'un logiciel malveillant. Comme dans le secteur, les professionnels prennent tous les mails en considération, il est difficile d'y échapper.

Pour plus de sécurité, il faudrait maintenant que les voyageurs et les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration renforcent leur vigilance. Mais ils devraient également faire usage d'un procédé d'authentification à deux facteurs. Cela exige que les utilisateurs vérifient leur identité par le biais d'un facteur supplémentaire.

En plus de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe standard, il faudrait leur attribuer un code à usage unique envoyé à leur appareil mobile ou généré par une application d'authentification.Mais pour être véritablement sûre que vous avez à faire à un vrai client et à un vrai hôtel répertorié sur Booking, rien ne vaut le fait d'appeler les hôtels et le service clientèle en personne.

