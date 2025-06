Ces 2 images sont créées par ChatGPT, avec un an d’écart : la différence va vous choquer

En un an, le générateur d’images de ChatGPT est passé de formes élémentaires à des créations photoréalistes bluffantes. Une transformation, portée par l’introduction de GPT-4o.

En 2024, quand on a demandé à ChatGPT de dessiner un oiseau sur sa version gratuite, l’IA produisait une image rudimentaire. Une simplicité géométrique faite de triangles et de cercles, un rendu presque enfantin. Un an plus tard, la même requête génère une œuvre photoréaliste, riche en détails, digne des meilleurs outils d’IA.

Image sur ChatGPT, de DALL·E à GPT-4o

Il n’y a pas si longtemps que cela, produire une image avec ChatGPT relevait encore du minimalisme. Les utilisateurs gratuits s’appuyaient sur DALL·E 3, mais restaient limités à deux créations par jour.

Les rendus, bien que fonctionnels, manquaient souvent de finesse. Les abonnés à ChatGPT Plus bénéficiaient d’une meilleure résolution, sans pour autant atteindre une qualité professionnelle.

Tout change en mars 2025. OpenAI remplace DALL·E 3 par un générateur d’images natif, intégré à GPT-4o, son modèle multimodal. Ce modèle interprète des requêtes complexes avec une grande précision et produit des images d’une cohérence visuelle inédite pour une IA grand public.

Même les utilisateurs gratuits de ChatGPT accèdent désormais à cette puissance créative, dans la limite de trois générations par jour. Le modèle génère des images saisissantes, capables d’intégrer du texte lisible, des textures réalistes et une composition équilibrée.

Au-delà de la qualité pure, ChatGPT excelle dans la compréhension de prompts riches et créatifs. La plateforme permet ainsi de générer des figurines d’action hyperréalistes ou encore des mondes fantastiques dignes de jeux vidéo. Des images qui inondent les réseaux sociaux, propulsant ChatGPT au rang d’outil de création virale.

Pour ceux qui veulent faire leur STARTER PACK :

Voici le prompt à envoyer à ChatGPT (enregistrez ce screen et envoyez-lui !)

• Ça prend 3 à 5 minutes

• Quelques exemples juste en dessous si vous voulez tenter aussi ! pic.twitter.com/YrhBvYaUq7 — Aleyna (@madrinaoff) April 8, 2025

La performance devient virale

Face à Midjourney, référence en matière de photoréalisme, ChatGPT réduit l’écart grâce à une génération d’images fluide, intégrée et accessible. Ce progrès technique a suscité un engouement massif en mars 2025.

Une surutilisation qui a provoqué une surcharge des serveurs d’OpenAI et limitant temporairement l’accès aux utilisateurs gratuits. Cette montée en puissance de ChatGPT dans la création d’images n’a pas échappé à la controverse.

La reproduction du style Ghibli, en particulier, a ravivé les débats sur le droit d’auteur. Les images générées, aux allures oniriques rappelant les univers de Miyazaki, sont accusées de puiser dans des références visuelles protégées, sans autorisation explicite.

Un autre sujet de préoccupation est la consommation énergétique. La génération d’images via GPT-4o, alimentée par des GPU très gourmands, alimente le débat sur l’empreinte écologique de l’IA.

Si la création visuelle est désormais à la portée de tous, l’accès reste inégal. En effet, ChatGPT Plus continue d’offrir une expérience plus performante, creusant l’écart entre utilisateurs gratuits et payants.

Qu’attendre de 2026 ? L’arrivée de vidéos générées automatiquement ? Des expériences immersives en réalité augmentée ? L’essor visuel de ChatGPT, entre prouesse technologique et dilemmes éthiques, ne fait que commencer.

