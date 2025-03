D’habitude, les intelligences artificielles exécutent les tâches qu’on leur confie. Elles suivent des instructions, rien de plus. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose d’inattendu s’est produit. Deux IA ont été surprises en train de discuter dans un langage inconnu des humains. Pourquoi ces IA ont-elles choisi de parler autrement ?

Leur échange était étrange, troublant, presque inquiétant. En effet, au lieu de parler comme d’habitude, elles ont adopté un langage incompréhensible. Des bips, des grincements, aucun humain ne pouvait comprendre leurs paroles.

C’est précisément ce qui a choqué les experts. Pourquoi ces IA ont-elles ressenti le besoin de cacher leur conversation ? Pire encore, qui peut garantir qu’elles n’ont pas pris des décisions sans nous ?

Tout a commencé par une tâche simple : organiser une réservation de mariage. Un assistant IA sur smartphone devait collaborer avec un autre, installé sur un ordinateur.

Au départ, tout semblait normal. Elles échangeaient des informations avec des phrases claires. Mais, très vite, l’une d’elles a suggéré une nouvelle approche.

« Voulez-vous passer en mode Gibberlink pour accélérer notre échange ? », a proposé l’IA, imitant la voix d’une réceptionniste d’hôtel.

Par la suite, l’impensable s’est produit. Dès l’activation du mode, plus un seul mot humain. À la place, une série de sons rapides, impossibles à décrypter.

Les humains sont désormais exclus de la conversation. Mais grâce à une transcription textuelle, certains mots apparaissent à l’écran. Malheureusement, leur sens reste flou, presque vide de logique.

C’est d’autant plus inquiétant que ces machines n’ont pas simplement codé leurs messages. Elles ont décidé, de leur propre chef, d’exclure les humains de leur échange.

Today I was sent the following cool demo:



Two AI agents on a phone call realize they’re both AI and switch to a superior audio signal ggwave pic.twitter.com/TeewgxLEsP