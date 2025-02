Ces parchemins sont un mystère depuis 2000 ans : l’IA les a enfin déchiffrés

Pendant des siècles, des parchemins carbonisés sont restés un mystère. Ils ont été ensevelis sous la lave lors de l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C. Aujourd’hui, grâce à l’intelligence artificielle, ces rouleaux livrent enfin leurs secrets.

Depuis plus de 2000 ans, des parchemins carbonisés défient les chercheurs. Après l’éruption du Vésuve en 79 après J.-C., ils ont été engloutis par les cendres volcaniques. Pourtant, grâce aux avancées de l’IA, ces documents livrent enfin leurs secrets. Une équipe de scientifiques a utilisé des algorithmes sophistiqués pour lire ces textes sans les abîmer.

Pour rappel, en 1750, des fouilles à Herculanum ont révélé près de 2 000 parchemins calcinés. Ces documents proviennent d’une villa ayant appartenu au beau-père de Jules César. Malheureusement, la chaleur intense les a transformés en blocs de carbone friables.

Lorsque des chercheurs ont essayé de les dérouler, ils se sont vite heurtés à une impasse. Dès qu’ils touchaient ces rouleaux fragiles, ils se brisaient en poussière. Alors, pendant des siècles, ces trésors de l’histoire sont restés intouchables, inexploitables, impénétrables.

Parmi ces rouleaux, PHerc. 172 a été offert à Oxford au XIXe siècle. Conservé dans les bibliothèques Bodléiennes, il est resté illisible pendant des générations. Pourtant, sous sa surface noircie, des textes antiques attendaient d’être révélés.

Les chercheurs savaient que l’encre laissait une légère différence chimique sur le papyrus. Mais aucun outil ne permettait de la détecter avec précision.

Et c’est ici qu’intervient la technologie. En combinant l’intelligence artificielle et des techniques d’imagerie avancées, les scientifiques ont trouvé une méthode pour lire ces documents sans les ouvrir.

Les experts de l’Université du Kentucky ont mis au point une technique révolutionnaire. Grâce à la tomographie à rayons X, ils ont scanné les parchemins en haute résolution. Ensuite, un réseau neuronal a analysé ces images pour identifier les traces d’encre invisibles à l’œil nu.

