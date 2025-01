« C’est terrifiant » : ce chercheur fuit OpenAI, et révèle ce qu’il a vu au monde entier

Un ancien chercheur en sécurité d’OpenAI dévoile ses grandes inquiétudes face au développement effréné de l’intelligence artificielle. Selon lui, cette technologie est tout simplement « terrifiante »…

En règle générale, quand un expert responsable de la sécurité décide d’abandonner sa mission, c’est le moment de commencer à s’inquiéter…

C’est exactement ce qui s’est passé dans le domaine de l’IA. Anciennement chercheur en sécurité chez OpenAI, Steven Adler explique être « assez terrifié » par la vitesse de développement de l’intelligence artificielle.

Après avoir quitté son poste en novembre 2024, il tire aujourd’hui la sonnette d’alarme. Selon lui, l’industrie fait « un pari très risqué » sur cette technologie.

Honestly I'm pretty terrified by the pace of AI development these days. When I think about where I'll raise a future family, or how much to save for retirement, I can't help but wonder: Will humanity even make it to that point?

D’après son profil LinkedIn, Adler a mené les recherches liées à la sécurité lors des premiers lancements de produit et pour des systèmes à plus long terme durant ses quatre ans de carrière chez OpenAI.

À travers une série de tweets publiés sur X, il reconnaît avoir fait « une course folle » au sein de l’entreprise américaine et que de « nombreuses parties » vont lui manquer.

Néanmoins, il estime que l’IA se développe si vite qu’elle soulève des doutes sur le futur de l’humanité. « Je suis assez terrifié par le rythme de développement de l’IA ces jours-ci », explique-t-il.

Ainsi, « quand je pense à où je vais fonder une famille, à la façon d’économiser pour la retraite, je ne peux pas m’empêcher de me demander si l’humanité va même arriver jusqu’à ce point »…

C’est tout particulièrement l’intelligence artificielle générale, ou AGI, qui inquiète Adler. Pour rappel, ce terme désigne une IA capable d’égaler ou de surpasser l’humain sur n’importe quelle tâche intellectuelle.

Selon Adler, « une course à l’AGI est un pari très risqué, avec de gros inconvénients ». Pour cause, aucun laboratoire de recherche n’a de solution pour l’alignement de l’IA.

Il s’agit du processus permettant de s’assurer que les systèmes adhèrent à un ensemble de valeurs humaines. Or, l’industrie évolue trop rapidement pour trouver une telle solution !

Pour rappel, de nombreux experts redoutent que l’IA devienne si puissante qu’elle échappe au contrôle humain et entraîne des conséquences catastrophiques.

C’est le cas de Geoffrey Hinton, pionnier du Deep Learning et gagnant du Prix Nobel, convaincu qu’il y a 10 à 20% de chances que l’IA éradique l’humanité…

Néanmoins, d’autres cherchent à relativiser cette menace. C’est le cas de Yann LeCun, scientifique en chef chez Meta, persuadé que l’IA pourrait au contraire « sauver l’humanité de l’extinction ».

Cependant, alors qu’OpenAI vient de se faire dépasser par la startup chinoise DeepSeek, la balance tend à pencher du côté du pessimisme.

Today, it seems like we're stuck in a really bad equilibrium. Even if a lab truly wants to develop AGI responsibly, others can still cut corners to catch up, maybe disastrously. And this pushes all to speed up. I hope labs can be candid about real safety regs needed to stop this.

— Steven Adler (@sjgadler) January 27, 2025