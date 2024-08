Cette célèbre actrice quitte Twitter, traumatisée par ses photos IA porno

L'actrice Jenna Ortega, à l'affiche de la série Mercredi, a reçu des photos d'elle, enfant, éditées et rendues explicites par IA sur Twitter. Cette expérience bouleversante est l'une des raisons pour laquelle elle a définitivement quitté Twitter.

Sur le podcast The Interview du New York Times, Jenna Ortega partage ses expériences avec les réseaux sociaux et les inconvénients de l'IA. Les circonstances qui ont poussé l'actrice à quitter Twitter…

Une célèbre actrice victime de deepfakes

Jenna Ortega, une actrice de 21 ans, explique qu'à peine adolescente, elle a reçu sur Twitter des images d'elle, enfant. Celles-ci avaient été retouchées et rendues explicites par une intelligence artificielle sans son consentement. « Est-ce que j'ai aimé avoir 14 ans, créer un compte Twitter et recevoir des photos pornos éditées de moi en tant qu'enfant? Non. C'est terrifiant et écœurant« , confie-t-elle, le cœur lourd.

D'autres expériences bouleversantes sur Twitter

L'actrice, prochainement la star du remake de Beetlejuice, affirme que tout a commencé quand elle avait 12 ans. Apparemment, l'un des premiers messages qu'elle a reçu sur Twitter était une photo pornographique non sollicitée. « J'ai ouvert le message, j'avais 12 ans (…) et ce n'était que le début« .

L'actrice quitte officiellement Twitter

Selon Ortega, l'afflux de photos et de messages dérangeants s'est empiré au fil du temps, surtout après la série Mercredi. Ces circonstances ont poussé l'actrice à fermer son compte Twitter il y a deux ou trois ans. Visiblement, la pression était telle qu'elle a déclaré : «Je l'ai supprimé parce que je ne pouvais rien dire sans recevoir des images comme ça. Un jour, je me suis réveillée et je me suis dit que je n'en pouvais plus » précise-t-elle.

L'expérience de Jenna Ortega soulève des questions sur la manière dont les plateformes protègent la confidentialité des utilisateurs. Cela concerne particulièrement les jeunes, qui sont souvent plus vulnérables aux abus en ligne.

