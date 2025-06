ChatGPT se rapproche de l’humain : son mode vocal atteint un niveau plus avancé

Le 7 juin 2025, OpenAI améliore le mode vocal avancé de ChatGPT. L’assistant vocal devient alors un interlocuteur fluide, expressif et quasi humain.

Pour l’instant, seuls les abonnés à ChatGPT Plus profitent de cette amélioration. La mise à jour introduit une intonation subtile, une cadence naturelle et des inflexions émotionnelles, comme l’empathie ou le sarcasme. Siri et Gemini Live n’ont qu’à bien se tenir. Et gare à ne pas fondre pour ses murmures…

ChatGPT parle comme un ami

Vous vous souvenez du comparatif entre le mode vocal avancé de ChatGPT et Gemini Live, en cinq rounds de doublage ? Quelques jours plus tard à peine, OpenAI dévoile la fameuse mise à jour.

Cette amélioration vocale, plus fluide, naturelle et immersive touche toutes les plateformes, mais reste réservée aux abonnés payants. Elle repose sur les améliorations techniques apportées depuis le début de l’année 2025.

Pour l’essayer, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur l’icône du microphone dans l’interface. La voix gagne en expressivité, les interruptions sont réduites et la cadence devient plus naturelle.

Le ton peut parfois paraître un peu trop naturel à mon goût. Mais il est plus convaincant encore que celui de Siri d’Apple ou de Gemini Live.

Le chatbot d’OpenAI peut moduler ses réponses avec une pointe de sarcasme ou une touche d’empathie, rendant ainsi l’échange plus vivant.

Quelques défauts persistent toutefois, comme des variations de tonalité ou des hallucinations sonores — musiques ou publicités inattendues — qu’OpenAI s’engage à corriger prochainement.

Le mode vocal avancé de ChatGPT brise les barrières linguistiques

Autre prouesse de cette mise à jour est la traduction en temps réel. Le mode vocal avancé de ChatGPT se transforme en compagnon polyglotte, idéal pour les voyageurs comme pour les professionnels multilingues.

Je n’aurai plus peur de me perdre dans les ruelles d’Osaka ou de commander un plat exotique en anglais. ChatGPT traduit instantanément ma demande en japonais et retranscrit la réponse en anglais.

Et surtout, nul besoin de basculer d’application. Grâce à son intégration avec Apple Intelligence et Siri, le mode vocal avancé de ChatGPT fonctionne directement via l’assistant vocal d’Apple, notamment sur iPhone.

Malgré ses performances, quelques baisses ponctuelles de qualité audio rappellent que la technologie reste perfectible. Ces rares dysfonctionnements sont activement en cours de correction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.