Code neuronal : voici la clé pour que l’IA dépasse l’intelligence humaine  

Eitan Michael Azoff, estime dans son ouvrage « Vers une intelligence artificielle de niveau humain » que le décryptage du code neuronal et l’émulation de la pensée visuelle jouent un rôle essentiel pour que l’IA puisse dépasser l’intelligence humaine.

Après avoir parlé de la possibilité que l’IA puisse échapper au contrôle humain, je vais vous parler dans cet article d’un point important de la technologie d’IA : Comment l’IA pourrait-elle dépasser l’intelligence humaine ?

Je vais vous parler de la théorie d’Eitan Michael Azoff dans « Vers une intelligence artificielle de niveau humain », pour trouver la clé pour y parvenir. Pour ce faire, je vais vous parler du décryptage neuronal et de la pensée visuelle.

Comprendre le code neuronal pour développer une IA qui dépasse l’intelligence humaine

D’après un analyste en technologie de l’IA, les humains parviendront à développer une intelligence artificielle qui dépassera les capacités humaines à condition de déchiffrer le « code neuronal ».

Eitan Michael Azoff, un spécialiste de l’analyse de l’IA, confirme également cette théorie. Il a déclaré que les humains sont sur le point de créer une intelligence supérieure avec une capacité et une vitesse dépassant celle de notre propre cerveau.

Mais pour faire un pas en avant dans ce secteur, il faudra d’abord comprendre le « code neuronal », a-t-il déclaré.

C’est seulement de cette manière que le cerveau humain peut encoder les informations sensorielles et déplacer ces données dans le cerveau afin de réaliser des tâches cognitives. En général, il peut s’agir de tâches cognitives comme l’apprentissage, la réflexion, la visualisation interne, la résolution de problèmes, le dialogue interne, etc.

Imiter la conscience dans les ordinateurs pour une IA qui dépasse l’intelligence humaine

Azoff atteste dans son nouveau livre intitulé Towards Human-Level Artificial Intelligence : How Neuroscience can Inform the Pursuit of Artificial General Intelligence, que l’une des étapes importantes vers le développement d’une « IA de niveau humain » consiste à reproduire la conscience dans les ordinateurs.

Notons qu’on distingue plusieurs types de conscience, et les scientifiques admettent que même les plus petits animaux comme les abeilles ont en un. En général, il s’agit d’une conscience sans conscience de soi. C’est la plus proche des humains lorsque nous sommes entièrement submergés par une tâche, en étant « dans le flux ».

La simulation par ordinateur est capable de concevoir un cerveau virtuel qui pourrait imiter ce type de conscience, estime cet auteur.

La conscience sans conscience de soi aide les animaux à planifier leurs actions, à se souvenir d’incidents du passé ou encore à prédire des événements possibles. Ainsi, elle pourrait réaliser la même chose pour l’IA.

Cracking the “Neural Code”: How AI Will Surpass Human Intelligence | https://t.co/pMMMkx8iqX — SciTechDaily (@SciTechDaily1) September 30, 2024

La pensée visuelle et le développement de l’IA

Vous vous demandez sans doute quel rôle joue la pensée visuelle dans la création d’une IA ? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment elle peut être la clé pour percer le mystère de la conscience.

Rappelons que l’IA actuelle n’a pas de pensée visuelle, elle se sert des « grands modèles de langage (LLM) ». Vu que la pensée visuelle est antérieure au langage chez les humains, Azoff pense que la compréhension de la pensée visuelle et la modélisation du traitement visuel seront des éléments importants pour l’IA de niveau humain.

« Une fois que nous aurons déchiffré le code neuronal, nous concevrons des cerveaux plus rapides et supérieurs, dotés d’une plus grande capacité, d’une plus grande vitesse et d’une technologie de soutien qui surpassera le cerveau humain », a-t-il déclaré.

« Nous allons d’abord y parvenir en modélisant le traitement visuel, ce qui nous permettra d’imiter la pensée visuelle. Je pense que la conscience en flux émergera de cela. Je ne crois pas qu’un système ait besoin d’être vivant pour avoir une conscience. »

Quoi qu’il en soit, je pense qu’il est toujours important de réglementer l’usage de l’IA lorsqu’on arrive à ce stade de développement de l’IA de niveau humain. Et vous ? Quel est votre avis ? Vous pouvez les écrire dans les commentaires.

Restez à la pointe de l’information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d’avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.