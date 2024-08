[VIDÉO] Fonctionnalité cref sur MidJourney : Créez facilement un personnage récurrent. Tuto complet

Dans notre nouvelle vidéo, on vous montre comment créer facilement un personnage récurrent avec la fonctionnalité –cref de MidJourney. Que vous soyez un pro de la création ou que vous débutiez, cette technique va vous simplifier la tâche tout en vous offrant des résultats dignes des pros.

Imaginez pouvoir intégrer le même personnage dans plusieurs scènes et dans différents styles d'images seulement avec des prompts et une image référence. Cette vidéo vous explique comment faire, avec des astuces faciles à suivre pour obtenir des rendus qui sont juste incroyables. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît !

Si vous avez envie de découvrir une nouvelle façon de créer qui pourrait bien changer votre approche, c'est regardez cette vidéo. MidJourney a clairement du potentiel, et on vous montre comment exploiter ses performances. Ce guide complet est fait pour vous permettre d'explorer toutes les possibilités et de les intégrer facilement à vos projets.

Alors, prenez quelques minutes pour regarder la vidéo jusqu'au bout et découvrez tout ce que –cref peut vous offrir. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains tutos. Allez, rejoignez-nous dans cette nouvelle aventure créative !

