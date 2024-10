CyberMoi/s 2024 : l’ingénierie sociale au cœur des préoccupations

Le CyberMoi/s 2024 met une nouvelle fois l’accent sur l’ingénierie sociale, un vecteur de menace amplifié par l’évolution de l’IA. Ce phénomène cible tous les publics. Il constitue une menace particulièrement critique pour les entreprises, notamment en raison des nouvelles tactiques de manipulation numérique. À travers cet article, nous passerons en revue les conseils clés fournis à l’occasion de ce mois européen de la cybersécurité pour renforcer la protection de votre organisation face à ces attaques de plus en plus sophistiquées.

Ingénierie sociale : comprendre les risques pour mieux s’en protéger

L’ingénierie sociale représente l’une des menaces les plus dangereuses pour les entreprises, car elle exploite la vulnérabilité humaine. En 2024, le CyberMoi/s met en lumière ces attaques, notablement renforcées par l’essor constant de l’IA.

Définition et mécanismes de l’ingénierie sociale

L’ingénierie sociale est une méthode d’attaque cyber visant à manipuler les individus pour qu’ils révèlent des informations confidentielles ou réalisent des actions compromettant leurs données. Elle repose sur la manipulation psychologique, en exploitant la confiance et les failles humaines, plutôt que sur des vulnérabilités techniques. Les cybercriminels se servent de techniques telles que le phishing (hameçonnage), les appels frauduleux ou les messages usurpés, qui incitent les victimes à divulguer leurs informations sensibles.

Selon le Data Breach Investigations Report 2023 de Verizon, « 74 % des violations de données impliquent un élément humain, y compris les attaques d’ingénierie sociale, les erreurs ou les mauvais usages. ». Ce chiffre montre l’ampleur des incidents liés à la manipulation humaine.

D’un point de vue financier, le IBM Cost of a Data Breach Report 2023 révèle que le coût moyen d’une violation de données a atteint 4,45 millions de dollars en 2023. Un impact conséquent sur la trésorerie des entreprises auquel viennent s’additionner les pertes réputationnelles et la perte de confiance des clients. Les entreprises risquent gros.

Les différentes formes d’ingénierie sociale mises en lumière par le CyberMoi/s 2024

Le CyberMoi/s 2024 identifie plusieurs formes d’ingénierie sociale devenues récurrentes dans les cyberattaques. Parmi les plus répandues :

Phishing et spear phishing : ces techniques consistent à envoyer des emails ou messages trompeurs dans le but d’obtenir des informations confidentielles. Le phishing de masse touche un grand nombre de victimes, tandis que le spear phishing cible des individus spécifiques au sein des entreprises, comme les cadres ou les dirigeants.







: ces techniques consistent à envoyer des emails ou messages trompeurs dans le but d’obtenir des informations confidentielles. touche un grand nombre de victimes, tandis que au sein des entreprises, comme les cadres ou les dirigeants. Usurpation d’identité et fraude au président : ces attaques visent à manipuler des employés en se faisant passer pour des figures d’autorité dans l’entreprise (président ou directeur financier). Le but étant d’obtenir des virements ou des informations sensibles. L’impact financier de ces fraudes peut être catastrophique, surtout pour les PME.

Le CyberMoi/s met également l’accent sur de nouvelles tendances qui exploitent l’intelligence artificielle pour amplifier les effets de l’ingénierie sociale :

Deepfakes et manipulation audio/vidéo : les deepfakes permettent de créer des vidéos et des enregistrements audio extrêmement réalistes qui imitent des personnalités publiques, des dirigeants d’entreprise ou même des collègues. Ces outils sont utilisés pour diffuser des messages trompeurs et leurrer les employés ou les clients.







: les deepfakes permettent de créer des vidéos et des enregistrements audio extrêmement réalistes qui imitent des personnalités publiques, des dirigeants d’entreprise ou même des collègues. Ces outils sont utilisés pour diffuser des messages trompeurs et leurrer les employés ou les clients. Chatbots malveillants et automatisation des attaques : l’intelligence artificielle permet aussi de créer des chatbots qui imitent des interactions humaines pour inciter les victimes à divulguer des informations confidentielles.

Les cybercriminels utilisent également l’automatisation pour lancer des campagnes de phishing à grande échelle avec une précision redoutable.

Un an après l’apparition de ChatGPT, les attaques de phishing ont ainsi augmenté de 1 265 %, selon le rapport Vade Secure T3 2023.

Conseils pratiques et stratégie de protection face à l’ingénierie sociale

Pour contrer efficacement l’ingénierie sociale, il est essentiel de combiner des solutions technologiques robustes avec une formation continue des utilisateurs. Ce qui suit vous donnera des stratégies clés et des outils concrets pour minimiser les risques et renforcer la sécurité globale de votre entreprise.

Les bonnes pratiques pour contrer l’ingénierie sociale

L’ingénierie sociale cible les vulnérabilités humaines, ce qui la rend particulièrement dangereuse. Une approche multi-niveaux s’avère indispensable pour protéger efficacement les organisations contre ces attaques.

Une gestion sécurisée des mots de passe grâce à LockPass et la généralisation de l’authentification multi-facteurs

Un gestionnaire de mots de passe protège l’entreprise contre les attaques par ingénierie sociale en générant et en stockant des mots de passe complexes et uniques, ce qui réduit les risques de compromission et renforce la sécurité des comptes, limitant ainsi l’accès non autorisé aux données sensibles.

LockPass, leun gestionnaire de mots de passe français certifié par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI),sécurisé, vous permet de simplifier et de sécuriser la gestion des accès en entreprise utilisateurs. Son adoption est facilitée grâce à son interface intuitive, adaptée aux pratiques courantes des collaborateurs. Comme on le dit souvent : “le meilleur outil cyber c’est celui que vos équipes utilisent !”. Il est en effet essentiel de choisir des solutions qui s’intègrent facilement aux habitudes de travail de chacun pour garantir un usage régulier et efficace.

LockPass offre une gestion des accès granulaire afin de limiter les privilèges selon les besoins des utilisateurs. L’outil dispose même d’une fonctionnalité permettant à un collaborateur d’utiliser un mot de passe jamais lui afficher celui-ci en clair, ce qui renforce la sécurité tout en maintenant une expérience fluide pour les équipes.

L’ajout de l’authentification multi-facteurs (MFA) pour l’ensemble de vos comptes est un excellent complément au gestionnaire de mots de passe pour renforcer votre cybersécurité. D’après Microsoft, la MFA bloque jusqu’à 99,9 % des attaques sur les comptes utilisateurs. Un incontournable donc, pour dans un environnement professionnel sécurisé.

Vigilance sur le ShadowIT et le ShadowGPT

Les risques liés à l’utilisation non contrôlée d’outils externes, également appelé ShadowIT, sont bien réels dans le cadre de la cybersécurité. Prenons l’exemple d’une entreprise où un employé utilise un service de transfert en ligne non autorisé pour partager des documents professionnels. Si ces données sont échangées sans protection adéquate, elles peuvent être compromises sans que l’entreprise en soit informée. Cela crée des failles de sécurité invisibles aux responsables informatiques.

Le ShadowGPT est une évolution récente du ShadowIT, où les collaborateurs utilisent des IA génératives, telles que ChatGPT, sans autorisation. Ces IA peuvent traiter et enregistrer des données confidentielles dans leurs bases. Un cas concret serait un employé d’une banque qui consulte une IA pour générer des réponses client en partageant des informations sensibles. Si ces données sont mal gérées, cela peut entraîner des violations graves de confidentialité.

Pour faire face à ces défis, les entreprises doivent adopter des politiques de sécurité spécifiques qui restreignent l’utilisation d’outils non validés. Cela implique de :

Mettre en place des outils de surveillance pour identifier l’utilisation d’applications non autorisées.

pour identifier l’utilisation d’applications non autorisées. Sensibiliser les collaborateurs aux risques du ShadowIT et du ShadowGPT à travers des formations régulières.

aux risques du ShadowIT et du ShadowGPT à travers des formations régulières. Restreindre l’accès à certaines catégories d’applications ou sites web via des règles réseau plus strictes.

Les politiques de sécurité doivent être évolutives pour s’adapter aux nouveaux outils, notamment ceux basés sur l’IA, et veiller à ce que les employés comprennent les implications de leur utilisation non contrôlée.





La sauvegarde sécurisée des données sensibles et importantes avec LockFiles

La sauvegarde régulière et sécurisée des données est une stratégie cruciale de protection contre les attaques d’ingénierie sociale. Elle permet de limiter les dégâts en cas de compromission des systèmes et facilite la reprise d’activité après un incident. Conformément aux recommandations de l’ANSSI il est essentiel :

D’effectuer des sauvegardes régulières, au moins une fois par semaine pour les données importantes.

De stocker les sauvegardes sur des supports déconnectés du réseau.

De tester régulièrement la restauration des sauvegardes pour s’assurer de leur intégrité.

Avec LockFiles, vous disposerez d’une sauvegarde externalisée (déconnectée de votre réseau), sur laquelle les fichiers sont automatiquement chiffrés dès leur dépôt, assurant la sécurité et la confidentialité des données. Chaque action est traçable en temps réel pour une surveillance proactive.

100 % français, LockFiles fera office d’un backup externalisé, indispensable pour un Plan de Reprise d’Activité (PRA) fiable. Hébergée sur des serveurs certifiés SecNumcloud et ISO 27001, cette solution assure une protection renforcée tout en garantissant le respect des normes les plus strictes en matière de sécurité des données.







Le plugin Outlook de LockTransfer pour sécuriser les échanges de fichiers par email

Le plugin LockTransfer pour Outlook/O365 est conçu pour sécuriser les échanges de fichiers par email sans limiter la productivité des équipes. Il permet le transfert de pièces jointes, sans limite de taille, avec un chiffrement automatique des fichiers directement dans la messagerie. Simple d’utilisation, il s’intègre facilement aux habitudes de travail des collaborateurs. De ce fait, il garantit la sécurité des données sans perturber le flux de travail.

En outre, ce plugin assure un chiffrement de bout en bout pour protéger les informations sensibles. LockTransfer permet ainsi une traçabilité complète des documents envoyés. Grâce à un dashboard de suivi dédié pour la DSI, il offre une vue d’ensemble sur tous les échanges et renforce la sécurité des communications professionnelles.



Un indispensable pour limiter les risques de phishing et suivre finement les transferts de documents au sein de l’entreprise.

Le rôle crucial des entreprises dans la formation de leurs employés

La lutte contre l’ingénierie sociale ne se limite pas aux solutions technologiques. Une formation continue et des simulations d’attaques régulières sont nécessaires pour sensibiliser les employés aux risques et améliorer leur capacité à réagir. Par conséquent, il est recommandé d’organiser des exercices pratiques qui mettent les collaborateurs en situation réelle face aux menaces.

La mise en place d’outils simples est également essentielle pour garantir une adoption efficace des bonnes pratiques de cybersécurité par les équipes. Des outils comme ceux de la suite LockSelf, certifiés par l’ANSSI, vont au-delà de la simple sécurité. Ils intègrent des modules de formation qui ont pour but d’aider les utilisateurs à adopter les bonnes pratiques de manière fluide. Cette approche favorise la transformation de la sécurité en une habitude quotidienne.

————————

En somme, la vigilance collective reste essentielle pour faire face à l’ingénierie sociale. La mise en place d’outils de sécurité adaptés à tous les collaborateurs joue un rôle crucial dans l’adoption des bonnes pratiques de cybersécurité dans tous les services d’une entreprise. Face à ces menaces persistantes, il est indispensable d’adapter en continu vos pratiques de sécurité. Profitez du CyberMoi/s pour améliorer vos défenses. Soyons tous #CyberEngagés !

