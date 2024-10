L’intelligence artificielle s’invite désormais dans le quotidien des relations amoureuses. Un utilisateur de Reddit explique que sa petite amie utilise ChatGPT pour prendre l’avantage dans leurs disputes. Cette histoire inattendue soulève des questions sur l’impact de l’IA dans les échanges humains.

Un utilisateur de 25 ans explique que sa compagne de 28 ans utilise ChatGPT pour résoudre leurs disputes et désaccords. Elle entre les détails de leurs conflits dans l’outil, qui tranche en sa faveur. Le chatbot décrit l’homme comme « émotionnellement indisponible » ou « incertain« , ce qui renforce les arguments de la jeune femme. De plus, l’utilisateur exprime son sentiment d’injustice : puisque c’est elle qui formule les questions, il se sent privé d’une chance d’expliquer sa version des faits.

L’exemple de ce couple montre une nouvelle manière d’utiliser l’intelligence artificielle. Au-delà de la rédaction d’e-mails ou de projets scolaires, ChatGPT devient un outil de médiation. Toutefois, cette approche présente des limites importantes. Ce genre d’utilisation peut fausser les échanges, car l’IA suit les orientations données par la personne qui l’interroge.

Cela pose une question essentielle : peut-on réellement s’appuyer sur l’IA pour gérer des tensions émotionnelles ? Personnellement, je reste sceptique face à cette approche, car elle risque de masquer les vrais enjeux relationnels au lieu de favoriser une véritable compréhension mutuelle.

Les chatbots pour combattre la désinformation

L’usage de l’IA dans les disputes amoureuses n’est qu’un exemple parmi d’autres. Des chercheurs du MIT et de l’université Cornell ont démontré son efficacité pour lutter contre la désinformation. Lors d’une étude, ils ont interrogé près de 2 200 adeptes de théories du complot. Le chatbot leur a d’abord permis d’expliquer leurs croyances, puis a répondu avec des informations précises. Grâce à cette approche, la confiance des participants dans leurs idées erronées a chuté de 60 %.

L’importance de ne pas remplacer le dialogue humain

Bien que l’IA puisse enrichir certains échanges, elle ne doit jamais remplacer le dialogue direct entre les personnes. ChatGPT lui-même rappelle que, malgré ses conseils, il ne peut offrir la profondeur émotionnelle nécessaire pour résoudre des disputes et des conflits humains.

Cette anecdote met en lumière la nécessité d’un usage raisonné de l’IA dans la sphère personnelle. Si elle peut faciliter certaines interactions, elle ne doit pas occuper une place centrale dans les relations. À mon sens, l’IA peut être un outil, mais elle ne doit jamais devenir une intermédiaire entre les émotions, au risque de déshumaniser nos interactions.

