Êtes-vous assez poli ? Cette nouvelle IA d’Intel peut le mesurer dans vos textes !

Lorsque nous écrivons un message, nous ne mesurons pas toujours son impact. Parfois, un simple mot mal choisi peut donner une impression froide ou agressive. Intel a introduit une IA appelée Polite Guard. Ce modèle analyse le niveau de courtoisie des écrits.

Les mots que nous utilisons influencent la perception des autres. Mais j’avoue, juger objectivement la politesse d’un texte est vraiment complexe. C’est dans ce contexte qu’Intel propose une solution innovante avec son IA open source, Polite Guard, une intelligence artificielle capable d’analyser et de noter la politesse de vos écrits.

Oui, Intel propose une IA qui évalue la politesse dans vos messages

Basée sur BERT, une technologie avancée de traitement du langage naturel, l’IA d’Intel évalue chaque message. Elle le classe ensuite dans l’une des quatre catégories suivantes : poli, plutôt poli, neutre ou impoli. En d’autres termes, elle pose un regard objectif sur nos écrits et nous aide à les améliorer.

Polite Guard intervient avant qu’un texte soit envoyé et aide à ajuster le ton. Grâce à cet outil, les entreprises peuvent garantir des réponses plus respectueuses et renforcer la confiance de leurs clients.

Cette innovation est surtout utile pour les échanges automatisés. Par exemple, les chatbots doivent répondre de manière fluide et naturelle.

Une IA capable d’ajuster le ton des réponses représente une grande avancée. Car oui, les assistants virtuels ont souvent du mal à comprendre les subtilités du langage humain.

Build more robust, respectful, and customer-friendly #NaturalLanguageProcessing apps with Polite Guard, our new #OpenSource model. Fine-tuned from BERT, Polite Guard classifies text into four categories to ensure polite interactions across platforms. https://t.co/vR0IU9KKmc pic.twitter.com/T8gjtfbolD — Intel Software (@IntelSoftware) February 17, 2025

En plus de son rôle dans la communication, Polite Guard protège les systèmes contre les contenus agressifs ou inappropriés. Il offre un mécanisme de défense contre les attaques adverses. Pour cela, il filtre les réponses et veille à ce que la sortie de texte soit toujours adaptée.

C’est une technologie libre et ouverte à tous

Polite Guard est en open source ! En effet, son code est disponible sur GitHub et Hugging Face. Il permet aux développeurs de l’adapter à leurs propres besoins.

Mais plus important encore, cette approche encourage une amélioration constante. Chaque utilisateur peut contribuer, affiner les algorithmes et proposer des mises à jour. Une avancée qui profite à tous, car l’objectif final est clair : instaurer une communication plus respectueuse sur le web.

Pour terminer, notons que Polite Guard ne se limite pas aux professionnels. Il peut être utilisé par tout le monde, pour s’assurer que ses messages restent bienveillants.

Que pensez-vous de Polite Guard ? Trouvez-vous utile qu’une IA analyse et corrige la politesse de nos textes ? Partagez votre avis en commentaire.

