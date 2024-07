Expérience de travail : Yarooms lance Yarvis, l’assistant IA

Yarooms lance la version bêta de Yarvis, un assistant de travail alimenté par l'IA, sur Microsoft Teams. Cette innovation vise à transformer les interactions des équipes avec leurs espaces de travail, simplifiant ainsi les tâches de réservation et de planification.

Une révolution dans l'expérience de travail

Yarooms, créateur de solutions pour les lieux de travail, présente Yarvis, un assistant de travail alimenté par l'IA, en version bêta. Yarvis a pour but de révolutionner la manière dont les équipes interagissent avec leurs environnements de travail. Il a été conçu pour simplifier les tâches complexes et améliorer l'organisation et la connectivité sur le lieu de travail.

Disponible sur Microsoft Teams, Yarvis permet aux utilisateurs de gérer leur journée au bureau sans quitter leur plateforme de communication habituelle. Cette innovation répond à une frustration commune : la nécessité de jongler entre plusieurs applications. Yarvis rend le travail plus fluide et plus efficace en intégrant diverses fonctionnalités au sein d'une seule interface.

Des fonctionnalités avancées pour une meilleure gestion

Yarvis, en s'appuyant sur l'IA générative, offre une multitude de possibilités pour améliorer l'expérience des employés. Il comprend et répond aux demandes en quelques secondes, permettant ainsi aux utilisateurs de gagner un temps précieux.

Parmi ses fonctionnalités principales, Yarvis permet de rechercher des espaces de travail disponibles selon des critères spécifiques, de fournir des informations détaillées sur les calendriers personnels ou d'équipe, d'analyser les listes de réservations et de répondre aux demandes de renseignements liées. De plus, l'application de divers filtres permet d'affiner les recherches de réservation. Les demandes d'aide sont traitées rapidement pour minimiser le temps passé par les utilisateurs à obtenir de l'assistance.

Cette technologie permet aux équipes de se concentrer sur ce qui compte vraiment en gérant efficacement leur journée au bureau.

Une avancée saluée par les dirigeants de Yarooms

« Nous sommes heureux de lancer Yarvis et d'offrir à nos clients une interface de pointe pour leurs lieux de travail », déclare Dragos Badea, PDG de Yarooms. « À une époque où les gens ont pris l'habitude de poser des questions à l'IA presque quotidiennement, pourquoi ne pas l'utiliser sur votre lieu de travail ? Avec Yarvis, vos employés peuvent parler à leur lieu de travail comme ils le feraient avec un ami. Ce n'est que le début de la façon dont l'IA peut révolutionner nos expériences sur le lieu de travail ».

Andra Ionita, Product Manager chez Yarooms, ajoute : « La force de Yarvis réside dans sa capacité à traiter facilement un large éventail de demandes. C'est un assistant polyvalent qui améliore l'efficacité du lieu de travail ».

Yarvis incarne les dernières avancées en matière d'IA sur le lieu de travail. Il réduit le besoin de jongler entre plusieurs outils et simplifie les processus complexes. Il permet aux équipes de se concentrer sur leurs objectifs principaux. Cette innovation marque une étape importante dans l'évolution des environnements de travail modernes. Elle joue un rôle clé dans l'amélioration de la productivité et de la satisfaction des employés.

