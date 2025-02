Google Docs est attaqué par les hackers ! Voici comment protéger vos données et fichiers

Google Docs, cette plateforme pratique que nous utilisons presque tous les jours, est devenue une cible pour les hackers. Un nouveau malware s’infiltre discrètement et siphonne mots de passe, fichiers et même comptes crypto. Et il se cache derrière des services de confiance comme Google Docs ou Steam. Voici comment éviter le piège et protéger vos données.

Stocker des documents en ligne, partager des fichiers en un clic… Cette facilité d’accès de Google Docs attire aussi les hackers. Récemment, des chercheurs en cybersécurité ont détecté un malware capable de voler des informations personnelles directement depuis ce genre de plateforme de confiance comme Google Docs. Alors, comment éviter de tomber dans le piège ? Voici ce qu’il faut savoir !

Google Docs est maintenant prisée des hackers

Cette nouvelle menace se nomme donc ACRStealer. Il se propage via des emails de phishing, des pièces jointes infectées ou des logiciels illégaux (cracks, keygens…). Une fois installé, il récupère vos mots de passe, vos historiques de navigation, vos bases de données, vos portefeuilles crypto et même vos accès VPN.

Ainsi, les hackers utilisent des plateformes légitimes comme Google Docs ou Steam pour masquer leurs activités et contourner les systèmes de sécurité traditionnels.

Heureusement, il existe quelques règles de survie pour se protéger contre ce genre d’attaques.

Je vous conseille par exemple de télécharger uniquement des logiciels officiels. Oubliez les cracks et autres fichiers douteux. Par ailleurs, ne cliquez jamais sur des liens suspects dans les mails ou messages.

Activez aussi l’authentification multifacteur car cela complique la vie des hackers. Et nous savons tous qu’un logiciel à jour peut détecter et bloquer ces menaces. Utilisez donc un bon antivirus.

N’oubliez également pas qu’un VPN c’est toujours une bonne idée. Il sécurise votre connexion et empêche certaines attaques.

Les hackers innovent donc sans cesse… mais nous aussi ! Avez-vous des astuces ou des logiciels de cybersécurité à recommander à la communauté ? Partagez votre expérience en commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.