Google lance Gemma 2 : la puissance de ChatGPT, en local sur votre smartphone !

Google n'a pas dit son dernier mot face à Meta et sa famille LLama 3.1. Deepmind vous présente alors Gemma 2 2B. L'entreprise a lancé ce tout nouveau modèle d'IA juste après l'annonce en juin des modèles Gemma 2 9B et 27B. Avec ses 2 milliards de paramètres, ce petit chatbot offre des performances comparables à celles de GPT 3.5.

Google Gemma 2 2B : une IA puissante à portée de main

En créant, Gemma 2 2B, Google commence son pas vers des modèles d'IA plus petits et plus légers. Ils sont capables de fonctionner sur une variété d'appareils. Contrairement aux modèles précédents comme GPT-3.5 et GPT-4 d'OpenAI, Google Gemma 2 2B le petit peut parfaitement tenir sur un smartphone. Les tests de performance prouvent que malgré sa taille réduite, ce nouveau modèle LLM s'est amélioré grâce à des techniques avancées de formation et de packaging.

La technologie derrière Google Gemma 2 2B

Selon Google, Gemma 2 2B propose “les meilleures performances de sa catégorie pour sa taille, surpassant les autres modèles ouverts de sa catégorie”. Tout cela est rendu possible grâce à la distillation, une technique introduite en 2015 par Geoffrey Hinton. En apprenant à partir de modèles plus grands, cette méthode de formation élève-enseignant permet de créer des modèles plus petits et plus compressés.

L'IA mobile : un marché en plein essor

Sur le marché de l'IA, on demande de plus en plus les applications multimodales utilisant la vision et le son. En revanche, encore peu d'appareils sont capables de répondre aux exigences de traitement des modèles linguistiques de grande taille (LLM).

On peut y retrouver les iPhones sous iOS 14 et les téléphones Android qui utilisent des processeurs Snapdragon, comme le Galaxy S23. Toutefois, la plupart des utilisateurs préfèrent encore l'IA basée sur le cloud pour ses performances élevées.

Au fur et à mesure que la technologie évolue, l'IA intégrée aux appareils prendra plus de place sur le marché des chatbots. Elle peut également répondre aux préoccupations (de plus en plus nombreuses) concernant la confidentialité, la sécurité et la fiabilité.

Alors, qu'en pensez-vous ? Avez-vous hâte de tester Google Gemma 2 sur votre smartphone ? Si oui, rendez-vous sur l'aire de jeux Google AI Studio et Ollama pour tester ce nouveau petit bijou. Ensuite, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire !

