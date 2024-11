Google Play Awards : les applis et jeux qui ont marqué 2024

Google a révélé les lauréats des Play Awards 2024 qui met en lumière les meilleurs jeux et applications. Ces prix, très attendus chaque année, récompensent des créations qui se distinguent par leur innovation et leur expérience utilisateur.

Cette édition a particulièrement mis l’accent sur les stratégies multi-appareils, un critère devenu essentiel.

Deux jeux se démarquent dans la liste des gagnants cette année : AFK Journey et Clash of Clans. AFK Journey, élu « meilleur jeu », brille par son système de combat tactique et ses personnages variés. Ce jeu offre un vaste monde à explorer avec une esthétique soignée. Clash of Clans, quant à lui, a été salué comme le « meilleur jeu multi-appareils ». Sa compatibilité avec PC et Chromebook marque une étape importante pour sa popularité.

Des récompenses qui soutiennent les développeurs

Sam Bright, vice-président de Google Play, a souligné l’importance de ces récompenses pour encourager l’innovation. « Ces prix ne se limitent pas à reconnaître des applications et jeux incroyables », a-t-il déclaré. De ce fait, il les voient comme un hommage aux développeurs qui enrichissent l’écosystème Android avec des expériences engageantes sur tous les appareils.

Bright a également mentionné les efforts de Google pour améliorer la visibilité des développeurs, augmenter les récompenses et proposer du contenu pertinent. Cette démarche vise à créer un environnement où les créateurs peuvent continuer à innover.

Des catégories renouvelées pour une sélection plus concise

Cette année, certaines catégories des Play Awards ont été supprimées, notamment celles sélectionnées par les utilisateurs. Google a choisi de simplifier l’événement en mettant uniquement en avant les gagnants, sans lister les finalistes. Cette approche met davantage en valeur les lauréats tout en rendant la cérémonie plus concise.

Voici une présentation détaillée des lauréats :

Meilleures applications :

Meilleure application : Partiful

Partiful est une application de planification d’événements qui simplifie l’organisation de soirées et de rassemblements. Elle offre une conception d’invitations personnalisées et une gestion aisée des invités.

Idéal pour la croissance personnelle : UpStudy – Camera Math Solver

UpStudy est un solveur mathématique utilisant la caméra. Elle permet aux étudiants de scanner des problèmes et d’obtenir des solutions détaillées afin de faciliter l’apprentissage des mathématiques.

UpStudy est utilisant la caméra. Elle permet aux étudiants de scanner des problèmes et d’obtenir des solutions détaillées afin de faciliter l’apprentissage des mathématiques. Idéal pour les grands écrans : Infinite Painter

Infinite Painter est une application de dessin et de peinture numérique offrant une vaste gamme d’outils et de pinceaux. Elle est aussi idéale pour les artistes qui souhaitent créer sur des écrans de grande taille.

Meilleurs jeux :

Meilleure histoire : Solo Leveling: Arise

Solo Leveling: Arise est un jeu basé sur le célèbre webtoon , où les joueurs incarnent un chasseur évoluant dans un monde rempli de donjons et de monstres, avec une narration immersive.

Solo Leveling: Arise est un jeu , où les joueurs incarnent un chasseur évoluant dans un monde rempli de donjons et de monstres, avec une narration immersive. Meilleur jeu : AFK Journey

AFK Journey est un RPG stratégique où les joueurs explorent un vaste monde, collectionnent des héros variés et participent à des combats tactiques, le tout avec un style artistique enchanteur.

AFK Journey est où les joueurs explorent un vaste monde, collectionnent des héros variés et participent à des combats tactiques, le tout avec un style artistique enchanteur. Meilleur multijoueur : Squad Busters

Squad Busters est un jeu d’action multijoueur où les joueurs forment des équipes de personnages emblématiques pour affronter des adversaires dans des batailles dynamiques.

Squad Busters est où les joueurs forment des équipes de personnages emblématiques pour affronter des adversaires dans des batailles dynamiques. Meilleur en cours : Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail est un RPG au tour par tour développé par miHoYo qui offre une expérience narrative riche ainsi que des combats stratégiques dans un univers de science-fiction.

Un accent sur les expériences multi-appareils

Les récompenses de cette année reflètent l’importance croissante des expériences multi-appareils dans l’écosystème Android. Des jeux comme Clash of Clans montrent globalement comment une stratégie multiplateforme peut transformer l’expérience utilisateur.

En somme, Google Play Awards 2024 illustre l’évolution constante des applications et jeux, tout en célébrant l’ingéniosité des développeurs qui façonnent l’avenir du divertissement numérique.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.